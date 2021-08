CARATINGA– O município de Caratinga registrou o 300° óbito de paciente diagnosticado com covid-19. Trata-se de uma paciente de 81 anos, que residia no centro e estava internada no Casu-Hospital Irmã Denise. O falecimento ocorreu na manhã de domingo (8).

CASOS

O acumulado até esta segunda-feira (9) foi de 9.819 casos confirmados, dos quais 164 seguem em acompanhamento e 9.355 pacientes já são considerados recuperados para a doença.