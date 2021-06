265° ÓBITO

Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 58 anos, residente no distrito de São Cândido, que estava internado no Hospital Municiapal de Ipatinga no dia 04/06/2021

266° ÓBITO

Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 57 anos, residente no bairro Salatiel, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito no dia 22/06/2021.

A Prefeitura de Caratinga presta condolências a todos os amigos e familiares.