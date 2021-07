271º ÓBITO

Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 50 anos, residente no bairro Dr. Eduardo, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã da último domingo (04/07/2021).

272º ÓBITO

Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 57 anos, residente bairro Anápolis, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último domingo (04/07/2021).