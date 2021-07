280º ÓBITO

Trata-se paciente do sexo masculino de 81 anos, residente no distrito de São Candido, que estava internado no Hospital Márcio Cunha, tendo evoluído a óbito na última segunda-feira (12/07/2021).

281º ÓBITO

Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 51 anos, residente no bairro Zacarias, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite da última quarta-feira (14/07/2021).