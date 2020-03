Caratinga – referência na informatização das Unidades Básicas de Saúde

Cidade recebeu evento que contribui na informatização das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) de outros municípios

CARATINGA- Com 100% das suas unidades de saúde informatizadas, Caratinga sediou ontem o “I Conecta Saúde”, evento que tem como objetivo ressaltar a importância da informatização das Unidades nas regionais da Zona da Mata. O evento recebeu centenas de profissionais da Regional de Coronel Fabriciano, Ponte Nova e Manhumirim, dentre eles secretários municipais, coordenadores da Atenção Básica, enfermeiros, médicos e outros profissionais da saúde.

A informatização das ESF’s é uma medida que agrega agilidade e qualidade aos atendimentos, uniformizando os serviços ofertados nas unidades de saúde, e tornando mais eficiente o sigilo das informações e documentação dos pacientes. Uma mudança que vem de encontro com a meta da atual Administração Municipal, de fazer com que a saúde de Caratinga se torne cada vez mais humanizada.

Informatizar as ESF’s é uma necessidade que tem urgência em ser difundida. O diretor executivo da Versa Tecnologia, Hebert Amaral, ressaltou que “seja qual for a realidade do município em questão, a informatização pode ser implantada seguindo um plano gradativo. Em Caratinga a informatização das unidades começou a ser implantada no início da administração da atual gestão, e hoje conta com todas as unidades já informatizadas, e em vias de completar a informatização dos pontos de apoio”.

Jacqueline Marli dos Santos, secretária de Saúde de Caratinga, destaca que investir em fortalecer a implantação e uso do sistema de informatização das Unidades de Saúde é um desejo que está sendo realizado. “Hoje todas as nossas unidades já estão informatizadas e mais de 90% delas estão aptas a receber o financiamento do Ministério da Saúde que possibilita melhorias na Atenção Básica. Conseguimos fazer a nossa parte. Então hoje, o I Conecta Saúde veio somar, como um facilitador aos gestores e um espaço de troca de experiências entre os municípios participantes”.

O “I Conecta Saúde”, realizado através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a empresa Versa Tecnologia, conta com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG) e do Conselho Municipal de Saúde de Caratinga. O Informatiza APS (Atenção Primária da Saúde) e o Novo Financiamento são os temas principais do evento.

Foram ministradas palestras pelo presidente do Cosems/MG Eduardo Luiz da Silva e pelo secretário Executivo da (Conasems) Mauro Guimarães Junqueira. O evento contou com outras ações que reforçam a importância da informatização dos postos de saúde dos municípios. Também foram disponibilizados, de forma gratuita, downloads de materiais de apoio.

O evento aconteceu de 8h30 às 16h, no Auditório da Unec- Avenida Moacir de Matos, 49.