Caratinga receberá R$ 5 milhões de acordo com a Vale

CARATINGA- Com a aprovação definitiva do Projeto de Lei (PL) 2.508/21, que trata do acordo entre o Governo de Minas e a mineradora Vale, Caratinga receberá R$ 5 milhões.

No total, a emenda garante o repasse direto aos municípios de R$ 1,5 bilhão. Esse valor é parte dos recursos do acordo firmado pelo governo estadual com a mineradora Vale, em reparação a danos causados pelo rompimento de barragem em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em janeiro de 2019.

Os recursos transferidos aos municípios serão depositados e geridos em conta bancária específica a ser aberta pelo Poder Executivo estadual em nome do município, em instituição financeira oficial, e, para cada município beneficiário, a transferência será feita da seguinte forma: 40% até 30 de agosto de 2021; 30% até 31 de janeiro de 2022 e 30% até 1º de julho de 2022.

Conforme o texto do projeto aprovado, os recursos recebidos passarão a pertencer ao município beneficiário no ato da efetiva transferência financeira e deverão ser aplicados em despesas de capital, vedada, em qualquer caso, sua aplicação no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; encargos referentes ao serviço da dívida; veículos leves, ônibus, micro-ônibus e caminhões, exceto caminhão compactador de lixo e caminhão-pipa; e despesas correntes em geral.

Confira quanto cada município da região irá receber, conforme os critérios para distribuição e os recursos previstos para execução no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem –, conforme dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a lista de objetos para aplicação de recursos, que devem ser empregados em mobilidade e fortalecimento do serviço público.

Município População Estimada 2019 Valor (R$) Caratinga 92.062 5.000.000,00 Inhapim 24.140 1.500.000,00 Bom Jesus do Galho 14.935 1.000.000,00 Ubaporanga 12.471 1.000.000,00 Piedade de Caratinga 8.566 1.000.000,00 Santa Bárbara do Leste 8.147 1.000.000,00 Santa Rita de Minas 7.212 1.000.000,00 Imbé de Minas 6.903 1.000.000,00 São Sebastião do Anta 6.555 1.000.000,00 Vargem Alegre 6.480 1.000.000,00 São Domingos das Dores 5.644 1.000.000,00 Entre Folhas 5.370 1.000.000,00 Pingo d’Água 4.941 750.000,00 Córrego Novo 2.771 750.000,00

Lista de objetos passíveis de execução pelos municípios na aplicação dos recursos:

Mobilidade:

1 – Pavimentação em alvenaria poliédrica, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.

2 – Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.

3 – Recapeamento asfáltico, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea (exceto “tapaburaco”).

4 – Calçamento em bloquete (sextavado ou intertravado), meio-fio, drenagem superficial/ subterrânea.

5 – Calçamento em paralelepípedo, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.

6 – Sinalização viária vertical e horizontal (urbanização viária).

7 – Pontes.

Fortalecimento do serviço público:

8 – Construção/reforma/ampliação de unidades de saúde.

9 – Construção/reforma/ampliação de unidades da assistência social.

10 – Obras de acessibilidade em vias e prédios públicos.

11 – Obras de saneamento (captação e tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos) e Instalação/ampliação de rede de drenagem pluvial subterrânea.

12 – Aquisição de equipamentos de saúde, de assistência social e de educação, vedada a aquisição de medicamentos e insumos.

13 – Poços artesianos e cisternas.

14 – Construção/reforma/ampliação de creches e escolas.

15 – Construção/reforma/ampliação de unidades habitacionais.

16 – Construção/reforma/ampliação de quadras esportivas.

17 – Aquisição de caminhão compactador de lixo e caminhão-pipa.