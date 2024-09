Caratinga receberá olheiros do Clube Atlético Mineiro

CARATINGA – Caratinga se prepara para receber a visita de olheiros do Atlético Mineiro para avaliação de atletas mirins que poderão compor os quadros de base da equipe da capital. A seleção acontecerá na sexta-feira (13), no estádio Doutor Maninho – Esporte Clube Caratinga, de 9h às 17h.

Podem participar as crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que já são inscritos em escolinhas de futebol parceira.

De acordo com um dos coordenadores da escolinha de futebol do Esporte Clube Caratinga, José Antônio da Silva, o evento é gratuito e para a apresentação dos atletas aos olheiros, serão disputadas partidas entre equipes de base de Caratinga e região. “Estamos trazendo os olheiros mais corretos que existem no futebol brasileiro, Eugênio Salomão, o Pierre e o Robertinho, são três indivíduos que vêm e se o seu menino tem qualidade, eles levam. É uma oportunidade única para que os atletas das escolinhas do Esporte Clube Caratinga, Portelinha, São João do Jacutinga e São Domingos das Dores sejam avaliados para o Clube Atlético Mineiro. Venha participar, se você estiver na escolinha, vá para a arquibancada e torça para que um coleguinha seu seja um dos escolhidos para o futuro do futebol brasileiro”, disse José Antônio.