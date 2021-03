Caratinga receberá mais doses de vacina contra covid-19

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) começou ontem a distribuição das 542.550 doses de vacinas contra covid-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs).

A nona remessa, composta por 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 da CoronaVac, chegou ao estado no último sábado (20) e será totalmente destinada à aplicação da primeira dose, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, em seu 7º Informe Técnico. A expectativa é de que a pasta disponibilize, em tempo oportuno, as doses necessárias para a aplicação da segunda dose.

Logística

A logística para envio das 542.550 doses conta com três aeronaves das Forças de Segurança do Estado, que auxiliam no desenvolvimento e na execução do transporte dos imunizantes. A previsão é de que ainda nesta quinta-feira, até 14h, todas as Unidades Regionais de Saúde já estejam recebendo suas doses.

Público prioritário

O Ministério da Saúde definiu entre os grupos prioritários desta nona etapa 67,4% das pessoas de 70 a 74 anos e mais 3,7% dos trabalhadores de Saúde. Os quilombolas e população ribeirinha também estão contemplados entre os prioritários.

A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.

Confira o quantitativo de doses, por município:

MUNICÍPIOS BUTANTAN 67,4% Pessoas de 70 a 74 anos +

3,7% Trabalhadores da Saúde TOTAL

(100% P.Trad. Ribeirinha e Quilombolas) 1º arredondamento (+) TOTAL c/arredondamento D1 Bom Jesus do Galho 6 380 6 Caratinga 6 1.790 0 Córrego Novo 9 70 0 Dom Cavati – 160 0 Entre Folhas 8 130 0 Imbé de Minas 1 130 0 Inhapim 2 540 0 Piedade de Caratinga 1 130 0 Pingo-d’Água 2 100 0 Santa Bárbara do Leste 7 180 0 Santa Rita de Minas 6 140 0 Ubaporanga – 250 0 Vargem Alegre 1 160 0