Caratinga receberá Lukas Agustinho em Congresso Jovem de Música Gospel

CARATINGA – No dia 19 de abril, Caratinga será palco de um dos maiores eventos da música gospel nacional. O cantor Lukas Agustinho, um dos grandes nomes do cenário evangélico, estará na cidade para participar do Congresso Jovem Jesus Sara Nossa Terra, promovido pela igreja Casa da Benção.

De acordo com o pastor Jaider Rodrigues, as músicas de Lukas Agustinho, que são sucesso em igrejas de todo o Brasil, estarão presentes em um evento que promete emocionar e inspirar os jovens da região. “A programação do evento começará às 19h e se estenderá até por volta das 22h. Durante a noite, serão realizadas apresentações de músicos locais, seguidas pela pregação da palavra e a explanação de textos bíblicos. O ponto alto da noite será a apresentação de Lukas Agustinho, que promete encantar o público com sua voz marcante e seu talento extraordinário”, disse o pastor.

O evento será realizado em um espaço que pode acomodar até 900 pessoas, utilizando as três áreas da igreja: a galeria, a base do templo e a parte inferior do prédio, onde um grande painel será montado. A expectativa é que o evento seja um marco para a cidade e, especialmente, para os jovens de Caratinga, que terão a oportunidade de ouvir um dos maiores nomes da música gospel em um momento único de fé e adoração.

A organização do evento estende o convite a toda a população de Caratinga, com um apelo especial aos jovens. “Este é um momento único de vivenciar algo grandioso, de ter a oportunidade de ver um talento de destaque nacional em nossa cidade e, principalmente, de experimentar a mensagem transformadora de Cristo”, afirma o pastor Jaider.

A música sempre foi uma ferramenta poderosa para levar a mensagem de Cristo, e Lukas Agustinho tem sido um instrumento fiel dessa missão, levando a palavra de Deus para diversas partes do Brasil. Além disso, os músicos locais também se apresentarão, enriquecendo ainda mais a programação com seu talento e dedicação.

Conforme pastor Jaider Rodrigues, o evento é uma oportunidade única para a comunidade caratinguense vivenciar uma noite de fé, música e solidariedade, com a presença de um dos maiores nomes da música gospel do Brasil. “Acreditamos que não há outro remédio para nossa sociedade senão a palavra de Deus, e é essa mensagem que queremos compartilhar com todos. Vivemos tempos desafiadores, com muitas influências negativas afetando a juventude. A música e a palavra de Cristo têm o poder de transformar vidas, restaurar corações e renovar a esperança”, concluiu o pastor.

A igreja Casa da Benção, fica na João da Silva Araújo, número 76, no “Morro do Escorpião”, no centro de Caratinga.