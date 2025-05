Caratinga receberá etapa do Campeonato Mineiro de Futsal sub-13

CARATINGA- Entre os dias 23 a 25 de maio, Caratinga receberá uma etapa do Campeonato Mineiro do interior de Futsal sub 13. O evento é organizado pela Federação Mineira de Futebol de Salão e o município de Caratinga estará sendo representado pela equipe Mundial Sports – Jairo Futsal.

As partidas acontecem no Ginásio do UNEC – Centro Universitário de Caratinga no Campus II localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. As partidas são válidas pela primeira da fase da competição e a equipe de Caratinga está na chave B juntamente com as equipes de Amigos/Frei Gaspar (Teófilo Otoni) e Athletic (São João Del Rey).

Confira a programação das partidas:

23/maio – 19h30min. – Mundial Sports/Jairo Futsal (Caratinga) X Amigos/ Frei Gaspar (Teófilo Otoni)

24/maio – 15h30min. – Amigos/ Frei Gaspar (Teófilo Otoni) x Athletic Club (São João Del Rey)

25/maio – 10 horas – Mundial Sports/Jairo Futsal (Caratinga) X Athletic Club (São João Del Rey)