Caratinga receberá 690 doses de Pfizer para segunda dose e reforço em idosos

Imunizantes chegam ao município nesta sexta-feira (12)

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já iniciou o processo de distribuição para as Unidades Regionais de Saúde, das 432.840 doses da Pfizer, referentes à 65ª remessa.

Este lote é destinado para completar o esquema de vacinação (D2) para 16% de pessoas de 35 a 39 anos, referente à 48ª da pauta de distribuição, e 16,7% de pessoas de 35 a 39 anos, referente à 49ª da pauta de distribuição, além da dose de reforço para 2,5% de pessoas de 60 anos e mais e 8,9% de trabalhadores da saúde que tenham 6 meses após aplicação da D2.

Caratinga e região receberão estas doses, sendo os seguintes quantitativos para cada município: Bom Jesus do Galho (102), Caratinga (690), Córrego Novo (24), Entre Folhas (132), Imbé de Minas (168), Inhapim (600), Piedade de Caratinga (210), Pingo D’Água (132), Santa Bárbara do Leste (216), Santa Rita de Minas (180), São Domingos das Dores (156) São Sebastião do Anta (174), Ubaporanga (312), Vargem Alegre (162). No caso da Secretaria de Saúde de Caratinga, os imunizantes chegam nesta sexta-feira (12).

As Unidades Regionais de Saúde estão buscando as vacinas contra a covid-19 do laboratório da Pfizer na Central Estadual da Rede de Frio, de acordo com as demandas identificadas junto aos municípios.

Este lote é destinado para completar o esquema de vacinação (D2) (imagem ilustrativa)