Caratinga receberá 1.170 doses da vacina da Pfizer

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) enviou, nesta segunda-feira (24), às Unidades Regionais de Saúde, as 64.350 doses de vacina Pfizer, destinadas a 47 municípios mineiros. Caratinga e Manhuaçu receberão 1.170 doses cada.

As cidades atenderam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em acordo com a Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG Nº 3.408 do dia 18 de maio de 2021), para armazenamento e manipulação do imunizante.

As doses fazem parte da 20ª remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde e, pela primeira vez, outras cidades mineiras além da capital são contempladas com o imunizante da Pfizer. Até então, só Belo Horizonte havia recebido esta vacina, conforme orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI). Compõem o 20º lote outras 435.500 doses da AstraZeneca e 8.200 doses da CoronaVac, que já foram distribuídas, por via terrestre, a partir da Central Estadual de Rede de Frio.

Confira os critérios para cada município receber o imunizante da Pfizer:

– População acima de 79 mil habitantes;

– Equipe capacitada para a administração da vacina;

– Menor distância da sede da Unidade Regional de Saúde (URS): os municípios devem estar distantes, no máximo, 2h30 da capital, por modal aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), a fim de ampliar a segurança da preservação da temperatura de transporte indicada (-15°C à -25°C), observada a estrutura disponível para logística;

– Comprovar mecanismos de agendamento para vacinação;

– Agendar a vacinação de modo a consumir 100% das doses em no máximo quatro dias, a contar da data agendada para recebimento das vacinas;

– O tempo de validade máximo após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C, é de 6h. As unidades de saúde devem manter procedimentos orientados à utilização integral das seis doses (0,3 ml) por frasco no período de funcionamento/vacinação;

– Não deve ser realizada a vacinação com Pfizer/Comirnaty fora das unidades de saúde, para garantir que as condições de preparo e conservação sejam rigorosamente preservadas.

Municípios que receberão vacinas Pfizer:

Alfenas, Araguari, Araxá, Barbacena, Betim, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Nova Serrana, Pará de Minas, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Timóteo, Vespasiano, Passos, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha. Toda a operação de distribuição de vacina conta com a escolta das Forças de Segurança do Estado.

Público-alvo

O imunizante da Pfizer será destinado às pessoas com comorbidades, grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz e deficientes permanentes. Já os imunizantes da CoronaVac e AstraZeneca devem completar a dose 2 de quem está em tempo hábil para receber a vacina ou está com o esquema vacinal atrasado.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021, 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021, e 112.320 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 doses de CoronaVac, em 13/5/2021, e 101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

Total: 9.427.860 doses