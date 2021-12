Caratinga receberá 1.050 doses da Janssen

Município aguarda contato da regional de Coronel Fabriciano para buscar o imunizante

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou nesta terça-feira (14) a distribuição, para as Unidades Regionais de Saúde, de 323.815 doses de vacina contra a covid-19 do laboratório Janssen que chegaram ao estado.

Os imunizantes fazem parte da 73ª pauta de distribuição enviada pelo Ministério da Saúde e serão destinados para a dose de reforço das pessoas que receberam a primeira dose da vacina do mesmo laboratório (de forma homóloga) no estado, com intervalo de 2 a 6 meses. A medida não se aplica a gestantes nem a puérperas, que deverão utilizar como dose de reforço o imunizante Pfizer.

Caratinga receberá 1.050 doses, a Secretaria de Saúde aguarda o contato da regional de Coronel Fabriciano para buscar os imunizantes.

A SES-MG esclarece que depende do repasse dos imunizantes, por parte do Ministério da Saúde, para fazer a distribuição aos municípios.” O informe técnico enviado pelo órgão federal, juntamente com cada remessa, já vem com a previsão do público que deve ser imunizado. Contudo, vale reforçar que os municípios têm autonomia na operacionalização da campanha, seguindo as recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, estabelecendo o planejamento da vacinação conforme a realidade do território”, disse.

Até esta terça-feira, Minas Gerais havia registrado mais de 33 milhões de doses aplicadas, com cobertura da população de 12 anos ou mais em 91,39% para a primeira dose, e 82,21% dessa população com o esquema vacinal completo (segunda dose ou dose única). Também já foram aplicadas mais de 2,1 milhões de doses de reforço.

A Prefeitura de Caratinga informou que aplicou até a última quinta-feira (9), 1.605 doses da vacina Janssen. Confira o quantitativo de doses previstas para os municípios: