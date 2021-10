Caratinga recebe visita do governador do Distrito lc-12 do Lions

CARATINGA – Caratinga recebeu na quarta-feira (27) a visita do governador do Distrito LC-12 do Lions. Neymar Cardoso da Silva foi recepcionado por irmãos leoninos, e participou de uma reunião administrativa com representantes do Lions Clube Caratinga Itaúna, durante à tarde, na sede do clube de serviço, no bairro Limoeiro. A presidente do Lions Itaúna, Vânia Celeste Soares de Souza, disse que “contar com a presença do governador foi motivo de orgulho e satisfação para todos os leoninos de Caratinga. Não só do Caratinga Itaúna, como também do Lions Clube Caratinga Centro”, onde o governador também cumpriu agenda.

O governador veio à cidade acompanhado de sua esposa, Afonsina Maria José Garcia Cardoso. Neymar Cardoso ingressou no Lions Clube de Santos Dumont em 1985, onde foi presidente, tesoureiro, secretário e coordenador. No Distrito LC-12, também participou de convenções e de conselhos distritais. Dentro da programação de sua vinda à cidade, ainda constou a realização de uma Assembleia e de um jantar festivo. Neymar Cardoso agradeceu a acolhida com que foi recebido e rasgou elogios aos clubes de serviço de Caratinga. “Os dois clubes do Lions da cidade fazem um trabalho exemplar. Vir a Caratinga e presenciar esse trabalho de perto me deixa extremamente satisfeito. Sem contar na forma calorosa e hospitaleira com que sempre sou recebido aqui por essas bandas”, afirmou.

Em meados de 2022 assumirá a governadoria do Distrito LC-12 o leão caratinguense Celestino Bacelar, que também presta relevantes serviços à classe leonina.