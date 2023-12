Caratinga recebe projeto com foco em criadores de ovinos e caprinos

Expedição Bééé Brasil chega nesta sexta-feira (8)

CARATINGA- O leste de Minas Gerais recebe, a partir desta sexta-feira (8), a Expedição Bééé Brasil, que promove uma série de entrevistas, reportagens e filmagens com criadores de ovinos e caprinos.

Idealizada pelo zootecnista e instrutor do Sistema Faemg Senar, Luciano Piovesan Leme, o projeto tem como missão principal não apenas explorar, mas também apresentar os desafios, as potencialidades e as particularidades dessas cadeias produtivas, dando mais visibilidade aos criadores. Caratinga, recebe a expedição nesta sexta-feira (8) até o sábado (9). No domingo (10), a expedição chega em São Domingos das Dores. Na segunda-feira (11) e terça-feira (12), será a vez de Governador Valadares.

“Vamos visitar a Univale contando sobre essa parceria que a universidade tem com o Sistema Faemg Senar e a Barbosa & Marques (Laticínios Regina) na questão do desenvolvimento da caprinocultura na região. O projeto é também uma oportunidade de observar e mostrar o que está acontecendo na cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Então, estamos visitando laticínios, curtumes, frigoríficos, produtores e, principalmente, conhecendo a história desses produtores”, explica Luciano Piovesan.

O projeto destaca os pontos fortes, os casos de sucesso e os programas governamentais que impulsionaram essa atividade vital. Durante essa jornada, a expedição concentra esforços em várias frentes, como conhecimento local, sistemas de produção, cadeia de comercialização, cultura gastronômica, incentivos governamentais; pesquisa e extensão. “É uma oportunidade de o produtor mostrar suas potencialidades, seus gargalos e problemas”, afirma o instrutor do Sistema Faemg Senar.

Projeto a longo prazo

O projeto teve início em outubro deste ano e se estenderá em três etapas ao longo de três anos, até 2026. Na primeira etapa, que se estende até novembro de 2024, todas as mesorregiões do Brasil serão exploradas, incluindo os 27 Estados e o Distrito Federal.

Nos primeiros meses, a expedição já visitou mais de 50 propriedades e criadores, além de instituições como: Instituto Federal Sudeste Campus Barbacena, Instituto Federal Sul de Minas Campus Machado e o Instituto Federal Sul de Minas Campus Muzambinho, além da Universidade Federal de São João Del Rei e a Universidade Federal de Lavras. Depois de Governador Valadares, será a vez dos municípios de Teófilo Otoni, Carlos Chagas e Nanuque, no Vale do Mucuri, receberem a expedição Bééé Brasil.

“Cada região visitada tem seu roteiro, suas histórias e suas singularidades. A Expedição Bééé Brasil documenta e compartilha essas descobertas através das redes sociais, especificamente nos canais do Instagram e YouTube. Além disso, ao final do projeto, está prevista a produção de um livro e um documentário abrangente, encapsulando todas as fases dessa incrível jornada”, destaca Luciano Piosevan.

*Com informações da Faemg/Senar