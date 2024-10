Caratinga recebe primeira Feira Empreendedores do Futuro

Cerca de 1,6 mil estudantes vão participar do evento no dia 26 de outubro. Ação é resultado de uma parceria entre Sebrae Minas e Prefeitura

CARATINGA – A Praça da Estação será o espaço para os estudantes de quatro unidades da rede municipal de ensino do município apresentarem seus projetos na primeira Feira Empreendedores do Futuro. A ação vai ocorrer no dia 26 de outubro (sábado), das 13h às 18h, para celebrar os resultados do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), realizado pelo Sebrae Minas em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O público poderá conhecer protótipos, apresentações, vídeos e até simulações de negócios dos projetos elaborados, ao longo do ano, pelas escolas municipais Menino Jesus de Praga (Centro); Glorinha Rocha Abelha (José Moyses Nacif); Maria do Carmo Ribeiro (Esperança); e Sebastião dos Santos Rosa (Santa Efigênia). Os trabalhos evidenciam o impacto positivo do programa, que busca desenvolver nos alunos competências empreendedoras como liderança, criatividade e inovação, pensamento crítico e adaptabilidade.

A analista do Sebrae Minas Mirelly Viana destaca que a metodologia do programa incentiva o aprendizado a partir de problemas reais da comunidade, ou da própria escola. “Na Feira, os estudantes vão apresentar as soluções desenvolvidas para problemas do dia a dia, pensadas a partir do trabalho das competências empreendedoras”, afirma. Na programação do evento, também estão apresentações artísticas e atividades de recreação.

Empreendedorismo na prática

Os estudantes da Escola Municipal Glorinha Rocha Abelha vão apresentar na Feira simulações de negócios e produtos relacionados à alimentação, sustentabilidade e produção cultural de livros, quadros, esculturas e histórias em quadrinhos. “Esse projeto contribui para o desenvolvimento de características empreendedoras, como trabalho em equipe, liderança, pensamento crítico e habilidades de comunicação. Os alunos aprendem a identificar oportunidades, planejar ações e apresentar suas ideias”, afirma a coordenadora pedagógica Luciana Rodrigues Pires.

A proposta desenvolvida com os estudantes do 1° ao 5° ano da educação infantil, na Escola Municipal Menino Jesus de Praga, teve o objetivo de impactar positivamente o dia a dia da comunidade. Para isso, foram desenvolvidos um jardim sensorial – espaço que estimula os sentidos humanos por meio de cheiros e cores -, brinquedos e brincadeiras, produções culturais criativas e experimentos gastronômicos. “Vamos levar para a Feira apresentações de dança, teatro, diferentes manifestações artísticas e diversos trabalhos confeccionados pelos alunos”, afirma o diretor da instituição, Marcelino Damasceno.

Educação empreendedora em Caratinga

Desde 2022, a educação empreendedora já vem sendo trabalhada em Caratinga, por meio da parceria entre o Sebrae Minas e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do município, que viabilizou diversas formações voltadas para os educadores. Em 2023, a parceria foi consolidada com a implementação do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) nas quatro unidades da rede municipal de ensino.

Neste ano, o Sebrae Minas capacitou 80 professores das quatro escolas que atuam com o PNEE, por meio do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), e promoveu um workshop para os demais professores da rede. O objetivo é fornecer ferramentas e metodologias que permitem integrar conceitos de empreendedorismo de forma transversal no currículo escolar, abrangendo aspectos teóricos e práticos, com atividades lúdicas e projetos interdisciplinares.

A secretária municipal de Educação de Caratinga, Elaine Alves, destaca que o impacto do programa é percebido também no desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes. “Os alunos realizaram atividades práticas que estimularam a autonomia, a criatividade e a resolução de problemas. Eles se sentiram mais motivados com as abordagens dos professores, que foram realizadas em um formato mais dinâmico”, afirma.

Para dar continuidade à formação dos professores, no dia 24 de outubro, será realizada uma nova capacitação para toda a rede de ensino no Seminário Educadores do Futuro, com a participação de 1,6 mil pessoas, sendo 800 professores e assistentes de apoio. O evento vai ocorrer das 13h às 17h30, na Matterfloris.

SERVIÇO:

Feira Empreendedores do Futuro de Caratinga

Data: 26 de outubro (sábado)

Local: Praça da Maria Fumaça (Praça Cel. Rafael da Silva Araujo)

Horário: 13h às 18h

Entrada gratuita