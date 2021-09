Caratinga recebe primeira fase da Supercopa AR-4 de Voleibol

CARATINGA- Caratinga vai acolher a primeira fase da Supercopa AR-4 de Voleibol, classificatória das categorias Adulto e Sub-22 Feminina.

As duas competições acontecerão nestas sexta-feira (17) no Poliesportivo Limoeiro; além de sábado (18) e domingo (19) no Caratinga Tênis Clube (CTC).

Serão quatro equipes em cada categoria: Sub-22 (Prefeitura de Caratinga/E. Clube Caratinga; UDCBJ/Ipatinga; Movfit Academias/Cariru Tênis Clube e Prefeitura de Rio Piracicaba) e adulto (Prefeitura de Caratinga/E. Clube Caratinga; UDCBJ/Ipatinga; Inhapim Voleibol Clube; Garfo Clube/Governador Valadares).