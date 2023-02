Caratinga recebe mais doses de vacina contra covid-19 para público infantil

CARATINGA- Caratinga está recebendo 780 doses de vacina Pfizer contra a covid-19. Os imunizantes são destinados a crianças de seis meses até quatro anos de idade.

Esquema vacinal

De acordo com a Nota Técnica 1/2023, da Coordenação Geral de Incorporação Científica e Imunização do Ministério da Saúde (NT 1/2023-CGICI/DIMU/SVSA/MS), crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias que já iniciaram o esquema com a vacina Pfizer (frasco de tampa vinho) devem completar o esquema primário (básico) de três doses com a mesma vacina, respeitando os intervalos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose.

Já crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que ainda vão iniciar a vacinação contra covid receberão o imunizante da Pfizer no esquema primário de três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. Destaca-se que os esquemas primários de vacinação (básicos) devem ser realizados utilizando-se a mesma vacina.