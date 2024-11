Caratinga recebe investimento do Projeto de Leitura e Escrita

Iniciativa do Governo de Minas Gerais busca revitalizar bibliotecas e salas de leitura

CARATINGA- O Projeto de Leitura e Escrita, idealizado pelo Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Educação (SEE) chegou a Caratinga. O evento de lançamento na cidade aconteceu nesta terça-feira (5).

Conforme a SEE, o projeto de Leitura e Escrita será estruturado em três frentes de atuação coordenadas: a primeira se concentra na sala de aula, incentivando todos os educadores a integrar a leitura e a escrita nas diversas áreas do conhecimento, reconhecendo que essa é uma responsabilidade compartilhada. A segunda frente envolve a revitalização dos espaços e cantinhos de leitura, que serão reformulados para se tornarem ambientes inspiradores e acolhedores, fomentando o hábito da leitura.

Por fim, a terceira frente mobiliza parceiros, como Elefante Letrado, Estudo Play e Britânica, para fortalecer as ações do projeto, garantindo um esforço conjunto em prol da educação básica.

De acordo com a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Kellen Senra, a proposta do projeto surgiu após um monitoramento detalhado feito pelo Programa de Recomposição de Aprendizagens (PRA), que identificou a necessidade de fortalecer a leitura e a escrita como habilidades fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes em todas as áreas do conhecimento. “Após a pandemia, identificamos uma grande necessidade de investirmos nas competências que estão previstas em nosso currículo referência de Minas Gerais, que é a respeito da leitura e da escrita dos nossos estudantes. Tivemos um comprometimento muito grande em todo esse processo no período pandêmico e desde 2022 estamos fazendo grandes projetos para que a gente recupere e faça a recomposição das aprendizagens. Diante disso, no ano passado, identificamos que era muito importante esse investimento”.

Kellen enfatiza que a leitura e a escrita são extremamente importantes para os estudantes. Para que ele compreenda todo o seu letramento diante do mundo, diante da sua vivência de mundo. E não ter ações que façam a implementação e a garantia dessa aprendizagem para os estudantes em que diz respeito à leitura e à escrita, é ter um resultado que não é positivo e isso para Minas Gerais não é aceitável. Nossos estudantes precisam de ter o foco e a competência da leitura e escrita consolidados, para que eles tenham todo sucesso na sua trajetória escolar”.

A subsecretária reforça que investimentos estão previstos. “Nas escolas, nas bibliotecas das escolas e nos espaços de leitura. Seja biblioteca escolar ou cantinhos de leitura, tanto para aquisição de livros literários, quanto para a própria estrutura da escola, para que esse espaço de leitura seja oportunizado para os seus estudantes”.

A diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) Landislene Gomes chama atenção para o maior investimento já feito pelo Governo de Minas para desenvolver as habilidades de leitura e escrita nas crianças e jovens da rede pública. “São R$ 212 milhões de investimentos, através da revitalização das bibliotecas e um acervo muito melhor para atendimento aos nossos alunos. E a grandiosidade é que cada escola recebeu um recurso conforme o número de alunos que tem. A metade é para compra de livros e a outra metade para revitalizar a biblioteca. Então, todas as nossas escolas foram contempladas e ainda mais importante, o aluno vai escolher o livro que ele quer ter na biblioteca. Aquele livro que ele deseja ler, porque a leitura tem que ser incentivada a partir do desejo do aluno. É isso que motiva a leitura e aí nós teremos ainda mais resultados educacionais”.

Por fim, Landislene pontua que Caratinga tem se destacado nas avaliações de aprendizado. “Caratinga está sendo polo, Caratinga trouxe toda essa equipe aqui, porque a gente tem feito um trabalho de ponta na educação. Tivemos 21 escolas contempladas pelo Prêmio Escola Transformação, estamos em primeiro lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de Minas Gerais e em primeiro lugar no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Estamos fazendo um trabalho que já tem tido resultados, já é tempo de colheita e estamos colhendo o fruto dos investimentos na educação da nossa Caratinga”.