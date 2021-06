Caratinga recebe doses da Janssen

CARATINGA- O Estado dá continuidade à distribuição das 778.320 doses de vacinas contra a covid-19. O 27º lote saiu da Central da Rede de Frio para as Unidades Regionais de Saúde (URSs), por vias terrestre e aérea.

Público-alvo

Nesta remessa, Minas Gerais recebeu o primeiro carregamento da Janssen. Aplicadas em dose única, as 149.550 vacinas da Janssen serão utilizadas na imunização de trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana, Forças de Segurança e de Salvamento, além de 80% da população de rua do estado.

Dentre os municípios contemplados está Caratinga. A Prefeitura confirmou que as doses já foram entregues ao município, no entanto, ainda não detalhou de que forma serão os critérios da aplicação.

Já as 346.800 doses da Coronavac são destinadas à continuação do esquema vacinal das pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente.

As 281.970 doses da Pfizer são destinadas a imunizar trabalhadores da Educação, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com algum acometimento na saúde.

Fonte: 27ª Remessa do MS Data de atualização: 25/06/2021 PFIZER Gestantes e Puérperas sem Comorbidades Trabalhadores de Educação do Ensino Básico Trabalhadores de Educação do Ensino Superior Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente 100% Gestantes e Puérperas sem Comorbidades + 2,5% Trabalhadores de Educação do Ensino Básico + 70% Trabalhadores de Educação do Ensino Superior+ 0,7% estratégico% Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente

TOTAL D1 URS MUNICÍPIOS 100,00% 2,50% 70,00% 0,7% estratégico Coronel Fabriciano Bom Jesus do Galho 115 4 – 17 138 Coronel Fabriciano Caratinga 865 33 439 116 1.458 Coronel Fabriciano Córrego Novo 31 1 – 4 42 Coronel Fabriciano Entre Folhas 53 1 – 7 66 Coronel Fabriciano Imbé de Minas 61 2 – 8 72 Coronel Fabriciano Inhapim 190 9 – 29 234 Coronel Fabriciano Piedade de Caratinga 97 2 – 10 114 Coronel Fabriciano Pingo-d’Água 44 2 – 5 54 Coronel Fabriciano Santa Bárbara do Leste 91 3 – 10 108 Coronel Fabriciano São Domingos das Dores 77 2 – 6 90 Coronel Fabriciano São Sebastião do Anta 64 2 – 6 78 Coronel Fabriciano Ubaporanga 116 5 – 17 138 Coronel Fabriciano Vargem Alegre 52 1 – 8 66

Fonte: 27ª Remessa do MS Data de atualização: 25/06/2021 JANSSEN Pessoas em Situação de Rua Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário

Passageiros Urbano e de Longo Curso Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 80% Pessoas em Situação de Rua + 100% Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário

Passageiros Urbano e de Longo Curso + 0,306% Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas + 50% Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

TOTAL DU URS MUNICÍPIOS 80,00% 100,00% 30,60% 50,00% Coronel Fabriciano Bom Jesus do Galho – – 4 – 5 Coronel Fabriciano Caratinga 40 320 65 125 550 Coronel Fabriciano Córrego Novo 2 – – 15 20 Coronel Fabriciano Entre Folhas – 10 2 10 25 Coronel Fabriciano Imbé de Minas – 20 1 20 45 Coronel Fabriciano Inhapim 32 60 15 30 140 Coronel Fabriciano Piedade de Caratinga – – 2 3 5 Coronel Fabriciano Pingo-d’Água – 1 2 30 35 Coronel Fabriciano Santa Bárbara do Leste – 8 – 6 15 Coronel Fabriciano São Domingos das Dores – 5 1 8 15 Coronel Fabriciano São Sebastião do Anta – – – 15 15 Coronel Fabriciano Ubaporanga 8 28 2 22 60 Coronel Fabriciano Vargem Alegre 2 8 – 16 30