Caratinga realiza seleção de elenco para filme

Foram mais de 800 inscritos para “Tudo que é sólido”

CARATINGA- Descoberta de novos talentos regionais. A seleção de elenco para participar do filme “Tudo que é sólido”, produzido em Caratinga, movimentou a cena cultural da cidade durante esta terça-feira (27).

Foram 811 inscritos do Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Região Metropolitana de BH e de outras cidades e estados. Os selecionados serão divulgados em breve.

De acordo com o produtor João Paulo, a projeção era que 70 pessoas fossem selecionadas para participar das audições, mas, esse número foi ampliado, considerando o grande número de inscritos com potencial para o filme. “São muitas pessoas talentosas, então a gente decidiu deixar para 170 participantes hoje. São cerca de 70 participantes na parte da manhã e 100 participantes na parte da tarde, disputando 25 vagas, que são 25 personagens para o filme. A expectativa mais que surpreendeu a gente, a gente não esperava que ia ter essa repercussão toda. Foram quase mil candidatos e a gente está muito animado para conhecer esses talentos adormecidos na cidade”.

Tudo que é Sólido foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo municipal e estadual e conta com o orçamento de R$ 2.2 milhões e está sendo produzido pela Mimética Produções Audiovisuais. O filme vem com grande elenco. “Vamos contar com Humberto Martins, que participou do casting da Globo durante muitos anos, a Adriana Rabelo, que está em cartaz agora na Record com a novela Reis. E o Kant, que é um dos maiores rappers da atualidade aqui no Brasil, o maior campeão da Batalha da Aldeia, batalha de rima, muito famoso. E vai ser legal demais trazer essas pessoas aqui”.

Bia Mussi, que fez parte da banca avaliadora, explica como funcionou a seleção e a expectativa de dar oportunidade a novos talentos. “Temos dois momentos, pela manhã e um pela tarde. De manhã, uma audição de monólogos e à tarde a seleção feita por meio de dinâmicas de grupo. Aqui nessa arquibancada tem muita gente que já fez arte, profissionais das artes cênicas e adolescentes e pessoas de todas as idades que nunca fizeram, mas, que têm vontade de participar do filme, que amam o cinema, sempre sonharam em trabalhar com artes cênicas e nunca tiveram oportunidade. Estou bem ansiosa para ver os monólogos que foram preparados, o pessoal atuando juntos e aí descobrir, sim, novos talentos e fazer toda a diferença nesse filme”.

Maicon Drumoond, que é youtuber e dublador, se inscreveu e participação da seleção de elenco. Ele elogiou a iniciativa e falou sobre sua expectativa para apresentação. “Eu trabalho com dublagem, então, acabava atuando com a dublagem, por isso, foi mais fácil interpretar e me soltar. Mas é a primeira vez que vou fazer algo relacionado a teatro mesmo, à arte. Gripei perto do dia, mas, estou muito bem preparado, um pouco de frio na barriga, que é normal. Nunca imaginei que Caratinga ia ter uma produção desse tipo. Ter um filme próprio, criado para a cidade. Isso dá oportunidade pra todo mundo que tem o sonho de ser ator. Falo isso porque na dublagem é muito difícil, ainda mais por estar em uma cidade do interior, acaba sendo mais limitado esse tipo de coisa. Mas, agora, acredito que vai crescer muito e vai abrir muitas portas para a arte aqui na cidade”.

Solange Araújo, diretora executiva da UNEC TV frisa que a instituição apoia o projeto. “Márcio já trabalhou conosco. Esse é o segundo projeto que a gente está participando em apoio. Mas, o primeiro longa que realmente tem essa proporção muito grande, vai envolver uma região inteira e trazer para Caratinga uma visibilidade muito grande. Um roteiro fantástico, uma história muito envolvente. Tem toda essa magia do cinema que acontece. Para nós é muito satisfatório estar nesse tipo de projeto e poder contribuir”.

O FILME

As cidades de Caratinga, Ipatinga e Imbé de Minas serão palcos para o filme “Tudo que é Sólido”. A trama narra uma série de crimes fictícios que coloca a cidade de Caratinga e a região nos jornais do mundo inteiro. “Tudo que é Sólido” explora a relação entre dois adolescentes que culmina em um conflito de gangues na cidade de Caratinga.

Na trama, Humberto Martins viverá um vilão implacável, enquanto Eduarda Samara interpretará uma jovem que se envolve no mundo do crime após conhecer um traficante e matador de aluguel conhecido como Paulista, papel que será desempenhado pelo rapper Kant. Adriana Rabelo, Russo APR e Erick Maximiano também terão papéis de destaque. O elenco regional marcará presença forte com Ton Silva, André Carvalho e Erick Maximiano. Erick, por exemplo, reside em Lajinha, mas já atuou em filmes como “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite”.

A direção é de Márcio Heleno Soares, que também assina o roteiro junto com André Regal. A produção é de Emanuelly Coelho e João Paulo de Souza, com produção executiva de Edileis Novais e coordenação de produção de Ton Silva.