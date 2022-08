Caratinga realiza campanha de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação

CARATINGA– Teve início nesta segunda-feira (8), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (para crianças menores de cinco anos) e Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente (menores de 15 anos).

Para crianças estarão disponíveis os seguintes imunizantes: Hepatite A e B; Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano); Meningocócica C (conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); Febre amarela; Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba); Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana); Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano). Para adolescentes: HPV; dT (dupla adulto); Febre amarela; Tríplice viral; Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

De acordo com a Prefeitura de Caratinga, as vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e a vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, de 8h às 10h30 e de 13h30 às 16h30. Nas Unidades contempladas com o Programa Saúde na Hora (Bairros Santa Cruz, Limoeiro, Anápolis e Santa Zita), também haverá vacinação, nos horários de 17h30 às 21h. Vale ressaltar que os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão de vacina, cartão SUS e certidão de nascimento das crianças.

Segundo o Ministério da Saúde, a partir dos três anos de idade, as vacinas de covid-19 podem ser administradas de forma simultânea ou com qualquer intervalo com os demais imunizantes.