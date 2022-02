Caratinga, Raul Soares e Manhuaçu receberão recursos para enfrentamento da pandemia Valores devem ser destinados à compra de remédios, melhorias nas UPAs, hospitais e leitos covid

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicou resolução que estabelece o repasse de recursos aos municípios, para custeio de ações e serviços de saúde. O incentivo deverá ser utilizado para atenção hospitalar, urgência/emergência, e para o enfrentamento à covid-19, especialmente neste momento, em que o estado passa por um novo pico da doença.

A recomendação é para que o recurso seja destinado à compra de medicamentos, insumos, melhoria do atendimento nas UPAs, nos hospitais, em leitos clínicos e UTI covid-19.

Caratinga contando com UPA habilitada como porta de entrada de urgência/emergência, hospital com leitos de enfermaria e porta aberta, bem como leitos de UTI e enfermaria, receberá o valor total de R$ 340.000,00. Dentre os contemplados, estão também Raul Soares com R$ 100.000,00 e Manhuaçu, que irá receber R$ 300.000,00.

Recursos

O documento detalha os valores destinados a cada município e os critérios adotados para distribuição dos recursos. Do valor total, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) habilitadas ou outras portas de entradas de urgência/emergência receberão R$ 40 mil cada; os hospitais com leitos de enfermaria receberão R$ 100 mil; e os hospitais com leitos de Unidades de Terapia Intensiva e enfermaria receberão R$ 200 mil cada.

Para definir os municípios contemplados pela resolução, foram considerados os seguintes critérios: