Caratinga promove seminário sobre empreendedorismo e Inteligência Artificial na Educação

CARATINGA– Nesta quinta-feira (20), Caratinga foi palco do Seminário Educação 2025, promovido pela Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Sicoob Credcooper e Sebrae. O evento, que reuniu mais de 400 profissionais da educação, discutiu temas atuais e inovadores que estão moldando o futuro da educação no Brasil, com destaque para a Inteligência Artificial e o empreendedorismo nas escolas.

“É um dia festivo para a educação da nossa jurisdição”, destacou Landislene Gomes, diretora da Superintendência Regional de Ensino, ao abrir o seminário. Ela ressaltou a importância da união com as instituições privadas, como FUNEC, Faveni, Ibra, Rede Doctum e os colégios particulares, que se uniram para promover um evento de tamanha relevância. “Hoje estamos reunindo gestores de 24 municípios, diretores da rede estadual, professores de tecnologia e inovação, coordenadores do ensino médio e diretores das APAEs, todos discutindo temas fundamentais para o futuro da educação”, completou Landislene.

O seminário contou com palestras de peso, como a de Ana Paula Paixão, especialista em Inteligência Artificial na Educação. Em sua fala, Ana Paula comentou sobre a relevância do tema e a necessidade de adaptação da educação às novas ferramentas tecnológicas. “É uma satisfação trazer um tema tão atual e desafiador para a educação. Hoje eles terão acesso a ferramentas práticas que vão dar poder de execução para eles utilizarem a IA no dia a dia para criar aulas mais inovadoras, para personalização do ensino e para a otimização do tempo do professor. Sabemos que temos muitos desafios, temos muitas questões éticas para serem revistas, mas o momento é da gente abraçar essa tecnologia para tê-la como aliada no dia a dia da escola, na educação como um todo”, afirmou a palestrante, destacando a importância de superar o medo e abraçar as oportunidades que a IA oferece para a educação.

Já Cida Mendes, intérprete da personagem Concessa e palestrante sobre empreendedorismo, compartilhou sua experiência de vida e como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa dentro da educação. “Através da Concessa, construí minha empresa, a ‘Casa de Concessa’, e quero mostrar como o olhar empreendedor pode transformar a vida das pessoas. Mostrar para as pessoas também essa possibilidade de existir no mundo com suas ideias, com seu talento, mas mostrando acima de tudo, uso até a própria palavra, talento, né? Que a palavra mesmo já mostra que demora. Tá lento. Então, demora. E ter essa visão de empreender na própria vida. Acho muito legal que esse assunto tenha chegado nas escolas”, disse Cida, utilizando humor e histórias de sua própria trajetória para inspirar os participantes.

A importância de capacitar e alinhar os gestores da educação também foi destacada por Fernanda Neves, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. “É importante a gente ter aí os nossos gestores da educação alinhados, um momento único que não reúne só a rede estadual, mas a rede municipal, pública e privada. Educação a gente faz com todo mundo trabalhando junto, é importante a gente trabalhar o alinhamento dos resultados, dos propósitos na educação e dar também capacitações para que os nossos gestores tenham ferramentas para atuar junto com as suas equipes e melhorar os resultados da nossa educação”, afirmou.

O evento também contou com a presença de Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, que ressaltou a relevância da parceria com a comunidade acadêmica. “É uma honra, um privilégio, tendo em vista a relevância e a importância desse evento, das parcerias que o Sicoob Credcooper tem participado das comunidades. A contribuição da formação, da preparação dos professores, dos diretores, enfim, de toda a comunidade acadêmica. Enquanto cooperativa de crédito, demonstrar esse interesse pela comunidade, colocar em prática um dos princípios do cooperativismo. Para nós é muito gratificante, é muito importante, especialmente estar aqui participando e contribuindo”, destacou Vagner.

Mirelly Cotta, analista do Sebrae, também contribuiu com sua visão sobre a educação empreendedora, enfatizando a importância de cultivar o protagonismo dos alunos. “O SEBRAE tem um viés de atuação que é educação empreendedora, onde a gente leva competências empreendedoras para esses professores desenvolverem essas habilidades nos alunos e gerar transformação nesses jovens, nessas crianças, para que eles busquem ter protagonismo de vida”, disse Mirelly.

Bruno Lopes, empresário da Rede IBRA destacou a importância de preparar os jovens para o mercado de trabalho atual. “É muito importante iniciar o ano acompanhando as tendências de mercado. A inteligência artificial faz parte do mercado de trabalho, então, na preparação dos nossos jovens e adolescentes, a gente tem que estar atento às tecnologias para fazer a melhor capacitação possível”.

Flávia Bastos, diretora da Doctum/Escola Líber, também se fez presente e destacou o papel da colaboração entre as instituições de ensino. “Somos pares, né? A gente que trabalha com educação, a gente não enxerga o parceiro como concorrente. E hoje, um evento tão importante, tratado de um tema tão atual, um tema em voga, que é a inteligência artificial. Sabemos o tanto que ela veio nos ajudar, mas que também nós temos que ter cuidado. Então, a Escola Líber aqui presente hoje, apoiando a Superintendência de Ensino nesse evento importante para a nossa cidade”, concluiu Flávia.