Caratinga prepara programação especial para 90 anos de Ziraldo

CARATINGA- O Casarão das Artes, Jararaca Alegre, Cinema na Comunidade e a Rede de Ensino Doctum estão preparando uma programação em comemoração aos 90 anos de Ziraldo.

A abertura acontecerá na segunda-feira (24). Conforme Américo Galvão, presidente do Casarão das Artes, através de um contato com o Instituto Ziraldo, eles decidiram elaborar uma programação. “E todos nós temos orgulho de ter um embaixador como Ziraldo e procuramos também envolver nossa cidade. Essa manifestação começa aqui no Casarão no dia 24, mas, ela tem aporte de Jararaca Alegre, do Cineclube Budega, da presença da Rede de Ensino Doctum, Colégio Caratinga, que foi onde o Ziraldo estudou”.

No 90º aniversário de Ziraldo, será exibido ‘O Menino Maluquinho’, nova animação que estreia na Netflix. Outro ponto será o Festival de Cinema (Feci). “As crianças produziram pequenos curtas. Isso que o Ziraldo queria, ter criança envolvida com a leitura e com a produção. E teremos também, para professores, acadêmicos, exibição de uma média metragem, produzida pelo Instituto Ziraldo, que traz um pouco do depoimento da vida dele, ele depondo sobre a história dele que se dá em Caratinga e o orgulho que ele tem em relação a isso. E fala da luta do Ziraldo, na época do Pasquim, sempre solidário com os amigos. Muitos sabem desse grande menino que é o Ziraldo, mas, poucos conhecem a grandeza do homem que se esconde nessa grande figura. Temos muito orgulho de celebrar seus 90 anos”.

O artista plástico Camilo Lucas enfatiza a participação da Jararaca Alegre e o que foi preparado para o evento. “Estamos envolvidos nessa programação, através de itens que estavam na exposição “Mestres e Gafanhotos” e algumas outras coisas pequenas, que são coisas íntimas do Ziraldo. Uma miniexposição, que são detalhes da casa do Ziraldo. Aqueles nichozinhos, onde têm uns quadros, uns bonequinhos, livros, objetos, aqueles bibelôs, coisinhas que só na casa do Ziraldo você vê. Estive na casa dele mês passado, fui vendo umas coisas e comecei a fotografar. Achamos interessante reproduzir e espalhar aqui também. Não é uma exposição da obra do Ziraldo, mas, com coisas do Ziraldo. Um cantinho do Ziraldo”.

Ele também destacou o trabalho do Cinema na Comunidade, encabeçando o 2° Festival de Cinema Infantil de Minas Gerais, em parceria com a revista Jararaca Alegre e o coletivo Artecine. “São minifilmes produzidos por crianças e cada ano esse festival tem um tema. Esse ano, como são 90 anos do Ziraldo, o tema é “Minha história maluquinha”. Cada criança está fazendo um filme com esse tema, feito pelo celular, dois a três minutinhos, está sendo uma mostra competitiva, em Caratinga, Imbé de Minas, Ubaporanga, Inhapim, São José do Batatal e São Domingos das Dores. Interiorizada, lugares onde não têm esse tipo de movimento, as crianças estão adorando. Elas já enviaram os filmes, já estão selecionados e vão ser premiados. Vamos exibir uma prévia desse festival aqui também, segunda-feira, alguns desses minifilmes”.

CASARÃO DAS ARTES

Belkiss Chaves, produtora cultural do Casarão das Artes, explica que o Casarão das Artes ficará bastante movimentado até a sexta-feira (28). “Com tanta história boa pra gente juntar, o Casarão recebe esse evento maravilho para comemorarmos esse dia tão importante para a literatura do nosso País, para contemplar e poder também devolver um pouquinho de tudo que o Ziraldo fez pra gente em Caratinga. Fazemos esse evento com muito amor, muito gosto. Vai ser uma semana muito bacana, nossa abertura acontece no dia 24, com o aniversário do Ziraldo. Aqui no Casarão vamos receber muitas atividades, vamos cantar os parabéns, mas, vamos ter uma roda de bate-papo sobre arte e literatura. Vamos ter apresentações artísticas, música, teatro, uma visitação ao espaço Millôr Fernandes que foi o Ziraldo que fez essa doação. É aberto ao público”.

Na terça, quarta, quinta e sexta da próxima semana acontecerão atividades durante todo o dia. “Pela manhã e tarde, as crianças que visitarem o Casarão poderão assistir ao desenho animado que será lançado no dia 24 e vão ter apresentações artísticas. Elas também poderão conhecer a exposição. Na parte da noite terá um documentário para o público adulto, pois, trabalhamos também com universitários”.

HISTÓRIAS COM ZIRALDO

Cláudio Leitão, presidente da Rede de Ensino Doctum, fez questão de falar um pouco sobre suas histórias com Ziraldo. “O Ziraldo, esse menino maluquinho que habita a nossa cidade, os nossos corações, a nossa casa, nossa história. Temos tanto, tanto orgulho do seu multitalento e também daquilo que ele representou como cidadão brasileiro, se posicionou em vários momentos de nossa história de uma forma que nos orgulha muito e que marca um caminho para as gerações. Vejo aqui sobre os anos redondos, quando ele estava fazendo 70 anos, Ziralzi estava comigo conversando, o irmão dele que faleceu, foi quando fui no arquivo da escola e nossa pasta é muito bem preservada. Falei: “Quero a pasta de Ziraldo Alves Pinto””.

O professor Cláudio levou a pasta de Ziraldo e lhe entregou no Rio de Janeiro, contendo suas notas e documentos. “Tinha assinatura dele requerendo a matrícula no Ginásio Caratinga, 1945. Ele ficou com a gente de 1945 a 1948. 13 a 17 anos. Fui mostrar tantos documentos que ele não tinha e estavam na pasta da escola, foi quando também brinquei com ele, falei que estava com vergonha de mostrar as notas dele. Ele falou assim: “Ah Leitão, as notas são minhas, que tem que ficar com vergonha sou eu””.

Foi quando Cláudio brincou com Ziraldo sobre um fato curioso. “Falei: “Mas, você não sabe o que está acontecendo aqui com suas notas, sua pior nota é de desenho. Você tirou 5 e 5,1. Você passou raspando. Então, uma escola que não consegue identificar um talento dos traços do desenho como era você, essa escola errou””, brincou.

Depois, o professor lembrou dos 80 anos de Ziraldo, com um grande desfile. “Eu fiquei no palanque e só chorava, de vez em quando Ziraldo via e me abraçava, fui um negócio muito bonito e nesse dia ele me falou uma coisa: “É Leitão, estou fazendo 80 anos e só 10% chegam ao 90. Então minha passagem agora vai ficar complicada”. E ele chegou aos 90 e eu tenho o privilégio de estar aqui, a gente fazer a festa muito bonita que a gente puder fazer”.

Ele acredita que o aniversário de Ziraldo também é um momento de reflexão. “Mais verdadeira, mais profunda, até porque agora esse 24 de outubro, digo que estamos vivendo dias que valem por anos, como disse Wladimir e anos que valem por séculos, porque estamos diante de uma encruzilhada para a nossa história democrática brasileira e aí fico pensando que temos que ter inspiração de Ziraldo, para tomar decisões esses dias, porque ele mostrou o caminho de sempre lutar pela democracia, pela liberdade, pela diversidade. Que as pessoas se inspirem nesses 90 anos para sermos melhores, mais felizes e o Brasil ter um caminho virtuoso de muito amor. Isso que é Ziraldo pra mim”.