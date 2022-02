Caratinga pode ter a primeira planta de produção de biochar do Brasil

Projeto propõe que casca ou palha de café se transforme em carvão vegetal

CARATINGA- Caratinga poderá ter a primeira planta de produção de biochar do Brasil. A Secretaria de Agricultura, juntamente com cafeicultores avaliam parceria com uma empresa francesa para implantação do projeto no Centro Excelência do Café.

Conforme informações colhidas pelo DIÁRIO, cada planta da empresa francesa está avaliada em R$ 10 milhões. Caso haja a construção de uma unidade em Caratinga, até 30 empregos serão gerados. Além da planta, o espaço ainda ganharia um centro de pesquisa, para estudos de professores e universitários.

A planta irá consumir 24 toneladas de palha/dia. Ou seja, seriam necessárias 8.000 toneladas de palha/ano. Por isso é necessária a adesão dos produtores. De acordo com a Associação dos Cafeicultores do Centro de Excelência do Café de Caratinga, a aceitação já é de mais de 90% dos produtores.

O BIOCHAR

De acordo com a empresa francesa, o Biochar é qualquer material rico em carbono obtido de biomassa carbonizada sob baixa atmosfera de oxigênio, para uso como condicionador de solos. Praticamente, qualquer fonte de biomassa pode ser carbonizada. Entre as vantagens do uso do biochar em solos estão o aumento dos estoques de carbono a longo prazo, tendo em vista sua estabilidade, o aumento de produtividade e da capacidade de retenção hídrica.

A casca ou palha de café, geralmente é utilizada como fonte de calor em secadores ou adubo orgânico. A partir do projeto, pode ter um outro destino e se tornar carvão vegetal. A palha, que era utilizada como fonte de calor em secadores ou adubo orgânico.

O funcionamento do projeto foi demonstrado aos cafeicultores no Centro de Excelência. A máquina faz a sucção da palha até o caminhão. Depois, o material é levado para o processo de produção do biochar. Após a produção, o biochar é aplicado no solo onde o café é produzido.

Segundo a empresa, uma única ação permite a correção do solo por mais de 800 anos, retendo água e nutrientes para as plantas.