Caratinga permanece na Onda Verde

Macrorregião Vale do Aço regride para amarela

CARATINGA- A microrregião de Caratinga segue na Onda Verde do Plano Minas Consciente. Por outro lado, a macrorregião Vale do Aço regrediu para a amarela. Os dados divulgados são válidos para o período de 7 a 14 de novembro, quando ocorrerá nova avaliação do Comitê Extraordinário Covid-19.

Em relação aos demais municípios da macrorregião Vale do Aço, Coronel Fabriciano/Timóteo e Ipatinga regrediram nas ondas, passando para Amarela e Vermelha, respectivamente.

Os prefeitos dos municípios continuam com a liberdade de optar por seguir a onda indicada para a sua macro ou microrregião.

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 VALE DO AÇO CARATINGA 35 29% 52% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 101 39% 48% VALE DO AÇO IPATINGA 107 45% 42%

#REF! SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA Parâmetros 1º Corte 50% 4,0 -15% -15% 2º Corte 90% 7,0 15% 15% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência 4 4 2 1 VALE DO AÇO CARATINGA 31% 29,1 -29% 18% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 69% 9,3 -3% 61% VALE DO AÇO IPATINGA 78% 6,4 13% 22%

#REF! SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte 12 2º Corte 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA 10 8 17 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 18 11 17 VALE DO AÇO IPATINGA 22 15 17

#REF! SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda atual 31/10 a 07/11 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda 07/11 a 14/11 VALE DO AÇO CARATINGA Verde ≥28 Verde 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Verde ≥28 Amarela 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Amarela 7 Vermelha 68,7%