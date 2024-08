Caratinga participa da 22ª edição dos Jogos da Advocacia Mineira

CARATINGA – A 22ª edição dos Jogos da Advocacia Mineira (JAM 2024), promovida pela OAB-MG e Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), teve sua abertura oficial no dia 30 de julho. A cerimônia, que contou com a presença das diretorias da OAB-MG e CAAMG, bateu recorde de participação, reunindo mais de 4 mil atletas de 164 subseções, incluindo a delegação de Caratinga, que enviou mais de 50 atletas para a competição.

O presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, destacou a grandiosidade do evento, ressaltando que o JAM incentiva o cuidado com a saúde e a prática do esporte, ensina disciplina e espírito de equipe, e ao mesmo tempo proporciona um ambiente de confraternização e fortalecimento dos laços entre os participantes

O presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, salientou o caráter inclusivo do JAM deste ano, afirmando que o evento promoveu a verdadeira inclusão de toda a advocacia do estado de Minas Gerais, marcando um histórico de crescimento e engajamento.

Como a maior competição esportiva da advocacia nacional, o JAM oferece uma estrutura profissional robusta para atender advogados, advogadas e estagiários inscritos na OAB-MG. O evento busca promover valores importantes para a classe, como saúde, lazer, competitividade e integração, fortalecendo a união e a cooperação dentro da advocacia.

COMPETIÇÃO E DESEMPENHO

Entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, as 123 delegações e equipes disputaram 39 modalidades esportivas em locais como o SESC Venda Nova, Centro Esportivo Universitário da UFMG, e outros espaços em Belo Horizonte. A Subseção de Caratinga fez sua estreia como uma delegação completa nesta edição do JAM. Na 21ª edição, alguns atletas de Caratinga participaram da Delegação Regional composta por advogados de Caratinga, Inhapim e Tarumirim.

Nesta edição, a equipe de Caratinga destacou-se especialmente nos esportes eletrônicos, sagrando-se campeã na modalidade de Counter-Strike 2, recebendo o troféu da Federação Mineira de Esportes Eletrônicos E-JAM. O advogado Paulo Vitor Diniz de Oliveira foi reconhecido como o MVP (jogador mais valioso) da competição.

ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO

A cerimônia de encerramento dos Jogos da Advocacia Mineira 2024 aconteceu no último domingo (4). O evento celebrou os vencedores e destacou os momentos mais marcantes da competição. As delegações de Juiz de Fora, Contagem e Uberlândia foram premiadas com os troféus de 1º, 2º e 3º lugares gerais, respectivamente.

A vice-presidente da OAB-MG, Ângela Botelho, ressaltou a importância dos Jogos para a consolidação da gestão e a união da classe, afirmando que sem a participação de todos, a festa do JAM 2024 não teria sido tão linda.

O vice-presidente em exercício da CAAMG e coordenador-geral do JAM, Giuliano Almada, agradeceu pela participação efetiva e massiva nos jogos.

PARTICIPAÇÃO DE CARATINGA

A Subseção de Caratinga agradece a todos os atletas que representaram a delegação nos Jogos da Advocacia Mineira 2024. Embora alguns resultados não tenham sido os esperados, o esforço e a dedicação de cada membro da delegação foram notáveis e merecem reconhecimento. A equipe demonstrou um grande espírito esportivo e representou Caratinga com determinação ao longo de todo o evento.