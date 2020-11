Caratinga no pódio da final do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo

DA REDAÇÃO – Entre os dias 06 e 08 de novembro de 2020, Pará de Minas foi palco da final do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo. E Caratinga se fez presente no pódio. O Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo é organizado pela Federação Mineira de Tiro Esportivo, e realizado em 33 cidades polos do Estado, reunindo atletas de diversas cidades.

Segundo a organização do evento, foram contabilizados 507 inscritos, que disputaram em oito modalidades e em mais de 30 divisões.

Dentre as provas realizadas, uma das mais competitivas e que demanda um grande preparo do atleta, foi a modalidade Olímpica de Pistola de Ar.

O atleta de Caratinga Wilson Ferreira de Moura, em seu quarto ano seguinte, na modalidade Pistola de Ar, conquistou pódios na final, sendo vice-campeão mineiro na Categoria Sênior e 3º lugar na Categoria Overall (no geral).

Wilson é apoiado pelo Bolsa Atleta Caratinga, onde representa a cidade nas competições e eventos que participa. Segundo ele: “a prova da final do Campeonato foi muito difícil, pois exigiu muita concentração e equilíbrio. Em virtude da pandemia, as provas das etapas restaram prejudicadas, tendo em vista que muitas cidades estavam com restrições, o que inviabilizou a participação em algumas delas, mas na final conseguimos excelentes resultados, elevando o nome de nosso esporte e consequentemente do Município”

Em virtude das restrições da pandemia, não foi possível realizar a premiação e a tradicional subida ao pódio no local da competição, sendo que ela será enviada pelos correios. Segundo o organizador do evento, essa foi uma medida de proteção que a instituição adotou para preservar o próprio atleta.

Wilson já começa a se preparar para a temporada 2021, com a possibilidade da inclusão de mais modalidades em seu currículo e com metas de retornar à participação no Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo.