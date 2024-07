Caratinga já “respira” o clima dos Jogos Estudantis

CARATINGA- Tudo pronto e o município já está acolhendo os mais de 2.300 estudantes-atletas inscritos para a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) com sede em Caratinga. Caratinga já “respira” o clima dos jogos, recebendo os estudantes-atletas nas 18 escolas que funcionam como alojamentos. Eles competem nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Para o professor Leandro Viana, superintendente de Cultura e Esportes de Caratinga, a cidade está sendo preparada da melhor forma para todos os atletas e comissões técnicas. Além disso, todas as instituições de segurança estão empenhadas para garantir tranquilidade aos Jogos. “Nas escolas, teremos segurança privada 24 horas por dia. E quem estiver na cidade terá a oportunidade de participar do Centro de Convivência, instalado na Praça da Estação. Será um momento de confraternização com música ao vivo, e a participação do Coletivo Ludus, oferecendo jogos de cartas e de tabuleiros, além é claro da Casa Ziraldo, um dos principais atrativos da cidade. Tudo isso em um cenário com uma réplica de um vagão situado na praça. Sem dúvida uma excelente oportunidade de troca de cultura”, ressaltou.

A professora Wayne Barbosa, analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), reforça a parceria com o município. “Trabalhamos em conjunto, um ao lado do outro, para garantir o sucesso da execução. Nos alojamentos, teremos quatro refeições diárias e o recado vai para os pais: podem ficar tranquilos, só entra quem estiver identificado”, reforçou a analista. Para finalizar, a professora Wayne destaca o clima presente na cidade. “Estamos felizes em sediar o JEMG, é um momento único para a cidade em diversos aspectos. Nesse sentido, as expectativas são das melhores. Cada ano que passa estamos aprendendo e convivendo com o crescimento constante dos Jogos”, disse.

E por falar em jogos, o número expressivo de 436 jogos previstos retrata a grandiosidade da regional em Caratinga. A execução em Caratinga fecha o ciclo da etapa regional, com a presença de 206 escolas de 97 municípios. A cerimônia de abertura oficial acontecerá na noite desta terça-feira (2), Parque de Exposições de Caratinga.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.

Confira a programação completa: