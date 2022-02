Caratinga já aplicou 147.496 doses da vacina contra a coronavírus

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga aplicou até esta terça-feira (22), 147.496 doses da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus.

Trata-se do somatório de 62.920 pessoas que tomaram a primeira dose, 59.084 que já procuraram os postos de saúde para aplicação da segunda, além dos 1.605 caratinguenses que receberam a dose única, 21.089 pessoas que foram vacinadas com a dose de reforço e 2.798 crianças de 5 a 11 anos de idade, que já foram contempladas com a vacinação.

MAIS DOSES

O governo de Minas Gerais recebeu mais 129.650 doses de imunizante da Pfizer para a vacinação infantil contra a covid-19. O quantitativo será destinado à aplicação de primeira dose (D1) para crianças de 6 a 11 anos de idade.

A distribuição das doses da vacina da Pfizer pediátrica para as Unidades Regionais de Saúde já se iniciou e no caso da regional de Coronel Fabriciano, está prevista para esta quarta-feira (23). Caratinga receberá 580 doses do imunizante.