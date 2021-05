Projeto idealizado por quatro jovens arrecada e distribui alimentação para pessoas em situação de rua

CARATINGA– Quatro jovens são os construtores de um projeto de solidariedade. O Caratinga Invisível nasceu em 2020 com o objetivo principal de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, através da doação de alimentos, roupas, medicamentos, fraldas, informações, dentre outras necessidades.

É um projeto totalmente voluntário, sem cunho econômico e sem vinculação política ou religião. Todos os domingos, um jantar é entregue às pessoas em situação de rua. Ainda recebem ajuda famílias carentes de Caratinga, que recebem cestas básicas, leite, fraldas e medicamentos, por exemplo.

Nossa equipe de reportagem acompanhou o preparo de mais um jantar que seria servido às pessoas em situação de rua. O cardápio da noite: strogonoff, arroz e batata palha. Geralmente, entre 20 e 30 marmitas são preparadas.

Com o crescimento de pessoas querendo ajudar, os jovens começaram a integrar a sociedade no projeto, para que ele tenha continuidade com o passar dos anos. Bryan de Oliveira Honorato, um dos criadores do Caratinga Invisível, relata o alcance do trabalho. “Hoje não temos uma dificuldade como tínhamos no começo, temos muito apoio realmente da sociedade caratinguense, que abraçou de uma forma muito calorosa realmente para o nosso projeto. Com isso não temos mais essa dificuldade, realmente só mesmo a vontade de fazer. Se tivermos essa vontade de fazer, o projeto vai pra frente. E hoje, graças a Deus, temos diversas pessoas que trabalham ativamente como voluntárias no projeto e fazem realmente ele acontecer”.

Além da distribuição de refeições, o grupo faz entrega de roupas, calçados e cobertores. “Está um tempo muito de frio e as pessoas que hoje infelizmente vivem em situação de rua acabam sentindo muito mais do que a gente que está bem agasalhado. É sempre interessante receber essas doações, sejam de roupas ou cobertores que não utilizam mais, para destinar a famílias que nós assistimos ou pessoas em situação de rua que fazemos entregas de marmita aos finais de semana, para acolhê-las e dar um pouco mais de conforto”.

As redes socais são uma importante ferramenta para divulgação dos alimentos necessários para montar as refeições do fim de semana. “Temos alguns pontos de entrega para essas doações. Ou então, deslocamos até onde a pessoa acha que é mais fácil e recolhemos essas doações. Se puder seguir nosso instagram, nosso meio de comunicação mais fácil com as pessoas que têm interesse de ajudar é caratingainvisível. Seria interessante receber esse apoio da galera. Caso venha a tocar no coração da pessoa de querer ajudar ou ser um voluntário, só mandar um direct, que o quanto antes respondemos.

FAMILIARES APOIAM

Patrícia de Lourdes Oliveira, mãe de Bryan Honorato, apoia a iniciativa e se tornou voluntária como cozinheira. Ela relata que a experiência tem sido gratificante. “Temos que dar apoio pra eles também, é muito bonito o trabalho deles, eles mesmo que correm atrás dos ingredientes, o que eles querem que faz. É importante e eu como mãe de um deles, me sinto também um pouco mãe dos outros, fico orgulhosa de ajudar e saber que eles estão fazendo um trabalho pensando no próximo e ajudando. Faço com muito carinho, cuidado, com sabor, porque eles também têm que comer e falar: ‘Que gostoso’!. São pessoas já privadas de tanta coisa”.

Ela relata que a família abraçou a causa e que a iniciativa de ajudar ao próximo é o que move o projeto. “Eles chegaram com a ideia e eu faço com o maior prazer as marmitas, enquanto eu puder fazer, vou fazer. Mas, não pensamos que ia tomar a proporção que tomou, eles começaram e outras pessoas também ajudando eles, damos força, apoio, incentivamos, não deixamos desanimar. São quatro jovens, poderiam estar pensando só na farra, que vão perder um fim de semana, mas, eles estão ali, não deixam de fazer. A família tem que estar do lado, dar a mão mesmo”.

Cristina de Oliveira da Luz, tia de Bryan, também é voluntária e atua no transporte das marmitas. “Tocou no meu coração de ajudar com o carro para levar esse alimento para essas pessoas. Muitas vezes é o único alimento que eles vão ter no dia. Vendo esse trabalho tão bonito, me disponibilizei em ajudá-los, mas, todo o mérito é desses meninos maravilhosos que tiveram a ideia”.

O ato de colaborar “É benção na vida dessas pessoas, na vida deles também. Vejo Cristo trabalhando na vida deles, trazendo pra eles essa sabedoria, que devemos ter um olhar caridoso, amoroso, com nosso próximo, porque, às vezes, temos tanto em casa, que esquecemos que na rua tem pessoas querendo só um pouquinho daquilo que nós temos. Essa iniciativa foi muito bonita e eles são muito novos para ter essa sabedoria Que Deus possa estar sempre abençoando eles, capacitando, dando a eles mais e mais sabedoria para fazerem ainda mais do que estão fazendo”.