Caratinga investe na reestruturação das praças e jardins

CARATINGA – A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga, por meio do setor de Praças e Jardins, está promovendo um processo de revitalização das praças e jardins em diversos pontos da cidade. O trabalho está sendo realizado com o apoio do Departamento de Limpeza Urbana, com foco na limpeza e reestruturação desses espaços públicos.

Em entrevista, Carlos Henrique Souza, chefe do setor de Praças e Jardins, destacou que a ação tem como objetivo criar um ambiente mais seguro e agradável para as famílias. “O prefeito Dr. Giovanni solicitou que as praças fossem limpas e reorganizadas para que as famílias possam frequentá-las com mais segurança e para que a cidade se apresente de maneira mais limpa e organizada. A limpeza das praças é o primeiro passo desse projeto”, afirmou.

Segundo Carlos Henrique, o trabalho vai além da simples limpeza. Em breve, a Prefeitura iniciará as reformas das academias ao ar livre, além da pintura e recuperação dos parquinhos. “A revitalização das praças é um processo contínuo. Já podemos observar que algumas praças, como a da Estação, têm se tornado pontos de encontro para as famílias e também para aqueles que praticam atividades físicas. Isso é muito gratificante para todos nós”, destacou o chefe do setor.

A Praça César Alvim, um dos pontos turísticos mais importantes de Caratinga e tombada pelo patrimônio histórico, também está recebendo atenção especial. “Estamos trabalhando para preservar esse espaço tão importante para a história da nossa cidade. Inclusive, tivemos uma reunião com o Tenente Coronel da Polícia Militar para reforçar a segurança no local. Além disso, estamos desenvolvendo um projeto de reforma para a Praça César Alvim em parceria com o secretário de Meio Ambiente, Dr. Antônio”, explicou Souza.

Os trabalhos de limpeza e revitalização não se restringem ao centro da cidade. Vários bairros já foram contemplados, incluindo Santo Antônio, Santa Cruz, Bom Pastor e outros. “Estamos atendendo também os bairros mais distantes, como o loteamento Tãozinho Vilela. Com o crescimento da cidade e a expansão dos loteamentos, muitas praças novas têm sido construídas, e o município precisa garantir a limpeza e a manutenção desses espaços”, destacou Carlos Henrique Souza.

A Praça Santa Luzia, por exemplo, tem contado com a colaboração da comunidade local. “Os moradores têm nos ajudado a manter a praça limpa e a identificar problemas, como animais soltos. Sempre que isso acontece, nos comunicamos com o Departamento de Educação Ambiental, que tem dado suporte para apreender os animais”, afirmou Souza.

O trabalho tem sido realizado em conjunto com o Departamento de Limpeza Urbana e a Palmeira, com a colaboração ativa de diversos setores da Prefeitura. “Nosso objetivo é garantir que a população tenha espaços públicos bem cuidados, para que possam usufruir de momentos de lazer e convivência. E pedimos o apoio dos cidadãos para que mantenham a limpeza e a conservação desses espaços”, concluiu o chefe do setor de Praças e Jardins.