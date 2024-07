Caratinga institui Dia Municipal do Escritor Ziraldo Alves Pinto

CARATINGA- Após aprovação na Câmara de Vereadores, foi sancionada pelo prefeito a lei que institui no município de Caratinga, o Dia Municipal do Escritor Ziraldo Alves Pinto, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de outubro.

A data constará do Calendário Oficial de Eventos do município. A Prefeitura ficará responsável por mobilizar esforços para a realização de eventos culturais que contribuam para a propagação da memória do importante escritor caratinguense nesta data. O projeto é de autoria do vereador José Cordeiro.

Ziraldo morreu em abril, aos 91 anos. Escritor, desenhista, chargista, caricaturista e jornalista, ele foi um dos fundadores, nos anos 1960, do jornal “O Pasquim”, e autor do clássico “O Menino Maluquinho”.