Caratinga inicia imunização contra a gripe para toda a população acima dos seis meses

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, inicia nesta segunda-feira (15) a imunização contra a gripe para toda a população acima dos seis meses.

Até então, apenas os grupos prioritários estavam recebendo a vacina no Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacinação contra o vírus influenza é importante para proteger a saúde de toda a população. Com o início do inverno, o vírus circula com mais intensidade, a vacinação pode ajudar a diminuir os sintomas respiratórios evitando internações.

HORÁRIO E LOCAIS DE VACINAÇÃO

O horário de vacinação é de 08h00 às 10h30 e das 14h às 16h.

Nos postos do Saúde na Hora, que são as unidades dos Bairros Limoeiro, Santa Cruz, Santa Zita e Anápolis, a vacinação também acontece das 18h30 às 21h.

Para se vacinar, é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto e do seu cartão de vacina.