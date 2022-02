Caratinga inicia aplicação de vacinas infantis CoronaVac

Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas neste sábado, de 8h às 12h

DA REDAÇÃO- Caratinga recebeu 730 doses da Pfizer pediátrica (60,15% da população de cinco anos) e começará a aplicar neste sábado (5) a CoronaVac no público infantil com 1.343 doses (18,45% da população de 6 a 11 anos).

Todas as Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas de 8h às 12h, exclusivamente, para vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, e de 7 a 11 anos sem comorbidades.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal do público-alvo antes do retorno das atividades escolares.

Além das doses da vacina pediátrica da Pfizer, serão utilizadas doses da CoronaVac, cujo uso para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos sem comorbidades foi aprovado pela Anvisa. “Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação” frisou a Prefeitura.

O Estado também começou a distribuição de 617 mil vacinas da AstraZeneca e de outras 658 mil da Janssen, para aplicação de dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais. No caso dos imunizantes para adultos, as doses serão disponibilizadas para as Unidades Regionais de Saúde conforme demanda apresentada pelos municípios da área de abrangência.

Os imunizantes correspondem às pautas de distribuição do Ministério da Saúde de números 83 (CoronaVac), 84 (AstraZeneca e Janssen) e 85 (Pfizer pediátrica).

Nota do Estado

A SES-MG esclarece que depende do repasse das doses, por parte do Ministério da Saúde, para fazer a distribuição aos municípios. O informe técnico enviado pelo Ministério com cada remessa já vem com a previsão do público que deve ser imunizado. Contudo, vale reforçar que os municípios têm autonomia na operacionalização da campanha, seguindo as recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, estabelecendo o planejamento da vacinação conforme a realidade do território.