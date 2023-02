Caratinga inaugura unidade da Rede de Atendimento Aqui Tem Sebrae

Iniciativa pretende facilitar o acesso às informações e serviços para os empreendedores da região

CARATINGA – Cerca de nove mil donos de pequenos negócios de Caratinga terão um novo local de apoio e fomento ao empreendedorismo. Na próxima quinta-feira (9/2), será inaugurado mais um ponto da Rede de Atendimento Aqui Tem Sebrae, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município.

No espaço, a população terá acesso às informações para abertura de empresas e orientação de produtos e serviços para a melhoria da gestão dos negócios. Além disso, por meio dessa parceria entre Sebrae Minas e CDL será possível criar um histórico dos clientes atendidos, relatórios com o perfil das empresas que buscam atendimento e ferramentas de gestão de indicadores para acompanhar os resultados dos pequenos negócios.

Com a inauguração da nova estrutura, a região de Caratinga passará a contar com oito unidades da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae. “Nosso objetivo é desburocratizar alguns processos voltados para pequenos negócios, além de proporcionar ao empreendedor um canal direto para esclarecimentos de dúvidas e acesso às informações e serviços oferecidos pelo Sebrae Minas”, afirma a analista do Sebrae Minas Mirelly Cota.

A presidente da CDL em Caratinga, Sandra Carli, destaca que os pequenos negócios são essenciais à economia e precisam estar preparados para as adversidades do mercado. “Vamos fortalecer e estimular o empreendedorismo na cidade, contribuindo para a geração de novas oportunidades de emprego e renda na região”, explica

Serviços oferecidos pela Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae

º Atendimento imediato e qualificado sobre gestão de negócios (finanças, crédito, mercado, legislação, planejamento, pessoas, cooperação e inovação).

º Distribuição de material informativo sobre empreendedorismo.

º Informação sobre cursos, eventos e consultorias disponibilizados pelo técnico que atende o município.

º Atendimento voltado para abertura de empresas (ideias de negócios, modelo de negócios e legislação específica).

º Serviços para o MEI (formalização, alteração, emissão de DAS, orientações sobre a DASN e baixa de CNPJ).

SERVIÇO

Inauguração – Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae – Caratinga

Data: 9 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 14h30

Local: CDL de Caratinga: R. Cel. José Maria Fernandes, n° 8 – Loja 01 – Dário Grossi