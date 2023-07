Caratinga gera saldo de 33 empregos formais em junho

CARATINGA – O Brasil registrou um saldo positivo de 157.198 empregos com carteira assinada no mês de junho deste ano. No período foram registradas 1.914.130 admissões e 1.756.932 desligamentos. Já Caratinga registrou no mesmo período, 985 admissões e 952 demissões, saldo de 33 vagas. Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano (janeiro/2023 a junho/2023), o saldo foi de 1.023.540 empregos, resultado de 11.908.777 admissões e 10.885.237 desligamentos.

Setores

O maior crescimento do emprego em junho ocorreu no setor de serviços, com um saldo de 76.420 postos formais. A agropecuária foi o segundo maior gerador de postos no mês, com 27.159 empregos gerados. A construção civil veio em seguida, gerando 20.953 postos, com destaque para obras de infraestrutura. O comércio registrou saldo de 20.554 postos e a indústria de 12.117 postos.

Saldo de 33 postos de trabalho

De acordo com o Novo Caged, Caratinga registou em junho, saldo de 33 vagas, tendo gerado 985 admissões e 952 demissões. Neste período, a indústria foi o setor que mais demitiu, enquanto serviços foi a área que obteve melhor saldo na geração de empregos.