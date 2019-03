Caratinga ganha serviço especializado de saúde

SAE foi inaugurado na tarde de ontem

CARATINGA- A região de saúde de Caratinga agora conta com o Serviço de Atenção Especializada. O SAE foi inaugurado na tarde de ontem, no endereço situado à Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a ‘Praça da Estação’, n° 40 (imóvel que abrigava as superintendências de Cultura de Esportes), que passou recentemente por alguns reparos promovidos pela Prefeitura de Caratinga.

Participaram da solenidade de inauguração, o prefeito Dr. Welington, secretários municipais de governo, representantes do Estado e o promotor de Justiça, Oziel Bastos de Amorim.

O SAE

Conforme a secretária de Saúde Jacqueline Marli, o serviço é de extrema relevância para a região de Caratinga, pois atenderá aos 13 municípios que fazem parte da microrregião. “O SAE trata de doenças infectocontagiosas, além de fazer um trabalho preventivo. Anteriormente era um serviço de tratamento fora do domicílio, porque nós não tínhamos essa referência para o serviço aqui e hoje temos a oportunidade de atender em média 203 mil habitantes com esse trabalho. É importante ressaltar que teremos também um trabalho de precaução, ou seja, violência sexual, na pessoa na idade adulta, quanto para criança e adolescente, também são serviços de referência. Por exemplo, casos como de uma criança que sofresse violência sexual, não tínhamos uma referência imediata, utilizávamos unidade de saúde como porta de entrada e posteriormente direcionávamos para o serviço, porque a vítima precisa fazer um trabalho de prevenção mesmo, tomar os medicamentos que chamamos de bloqueio para evitar contrair uma possível infecção. A inauguração desse serviço é um ganho de extrema importância”.

O Serviço de Atenção Especializada é integrado ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e à Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM), com equipe multiprofissional mínima. A UDM conta com farmacêutico em tempo integral durante o horário de funcionamento da unidade. “O serviço tem uma equipe multidisciplinar, médico clínico com manejo, ou seja, fez um treinamento; assistente social, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo, nutricionista e farmacêutico. O CTA conta com o teste rápido que será realizado aqui dentro também”.

De acordo com Jacqueline, a porta de entrada para o paciente será a UPA 24 horas. “A equipe está preparada para receber o paciente, porque o serviço num todo funciona 24 horas, ou seja, se tiver um problema pela madrugada, o primeiro atendimento será na UPA. Posteriormente, ele é encaminhado para o serviço. Aqui funcionará de 7h às 17h em horário de atendimento (intervalo para almoço); sábado, domingo e feriados não”.

Conforme o chefe do executivo, a inauguração do SAE representa comodidade para os pacientes de Caratinga, que terão acesso a tratamento dentro da cidade. “Desde que assumimos o governo temos buscado minimizar o sofrimento das pessoas que necessitam desses atendimentos fora do município. Era um sonho antigo do setor de saúde e pacientes, que precisavam se deslocar até Ipatinga, Belo Horizonte e Juiz de Fora para fazer esse tratamento e agora temos a oportunidade de prestar esse serviço especializado e de qualidade aqui dentro de Caratinga”, ressaltou o prefeito Dr. Welington.

ESTADO

A Resolução SES/MG Nº 6.531, de 5 de dezembro de 2018, estabelece os critérios de distribuição do incentivo financeiro de custeio para os municípios de Ubá, Itaúna, Caratinga, Mantena e Patrocínio que estão implantando o serviço. O incentivo financeiro para ações de vigilância, prevenção e controle das IST/Aids e Hepatites Virais é composto da seguinte forma: R$ 2.703.421 a serem repassados do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde e R$ 13.300.000 a serem repassados do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. O valor será repassado em parcelas iguais e mensais pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Estadual de Saúde.

Michele Cristina Batista e Silva, referência regional do programa na Superintendência de Coronel Fabriciano; e Cecília Helena de Oliveira e Maria de Fátima Nonato, representantes do Estado, participaram da inauguração.

Michele Batista ressaltou a relevância de Caratinga contar com uma unidade do SAE. “Entendemos que a inauguração desse serviço aqui é um desafio que fora alcançado com muito trabalho. Imaginávamos sempre facilitar o acesso da população a esse tipo de serviço. Desde que Caratinga implantou os demais serviços na saúde, este serviço nunca foi implantado, os pacientes daqui precisavam se deslocar par ao Vale do Aço e serem atendidos lá, era muito oneroso para o município e o paciente, que muitas vezes saíam de casa às 8h, tinham que aguardar os demais pacientes de outros tratamentos e voltar à noite para casa. Isso é um ganho de qualidade de vida, acesso ao tratamento e aos medicamentos. Isso tudo temos acesso agora dentro de Caratinga. O SAE atende as infecções sexualmente transmitidas; hepatite B, C e todos os demais acompanhamentos como educação permanente e auxilio à população vulnerável”.

Com esta inauguração, agora Minas Gerais conta com 73 unidades do Serviço de Atenção Especializada. Maria de Fátima afirma que a intenção é ampliar as regiões de atendimento. “Buscamos através de estudos que realizamos, onde tem a demanda por estes serviços, identificamos esses locais e tentamos colocar em parceria com o município para abertura do serviço. O usuário é acolhido, atendido e se for preciso tem a distribuição de medicamentos à sua disposição”, finaliza.