Caratinga fechou 2020 com saldo de 603 postos de trabalho

CARATINGA- Caratinga fechou o ano de 2020 com a geração de 603 postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com dados do Caged, de janeiro a dezembro do ano passado, foram 7.459 admissões e 6.856 desligamentos. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 17.197.

Os meses mais afetados pela pandemia foram de março a junho, todos com saldo negativo, ou seja, mais pessoas foram dispensadas dos seu empregos que contratadas. Abril registrou o pior resultado, amargando mais que o dobro de demissões em relação ao quantitativo de admissões. Por setor, saldo negativo apenas para Agropecuária (-5). Já o Serviços reagiu bem no ano de 2020.

Os trabalhadores de Serviços Administrativos e vendedores do Comércio em Lojas e Mercados foram os principais alvos, tanto nas contratações, como demissões. 3.949 homens e 3.510 mulheres foram admitidos; já em relação aos funcionários dispensados do trabalho são 3.741 homens e 3.115 mulheres. A maior parte tem 18 a 24 anos e Ensino Médio Completo.

DEZEMBRO

Somente em dezembro foram 545 contratações e 467 demissões, um saldo positivo de 78 postos de emprego. As admissões são compostas por 295 homens e 290 mulheres. Foram impulsionados, principalmente, os setores de Serviços Administrativos e vendedores do Comércio em Lojas e Mercados.

Foram demitidos 263 homens e 204 mulheres, os setores mais afetados foram de Serviços Administrativos e da Produção de Bens e Serviços Industriais. Tanto se tratando de admissões quanto demissões, a maioria possui 18 a 24 anos e Ensino Médio Completo.

O setor de Construção foi o mais afetado no mês de dezembro com saldo negativo de 31 empregos formais. Ainda que em menor proporção os trabalhadores da Indústria também foram atingidos pelo saldo negativo.