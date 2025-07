Caratinga fecha mais postos de trabalho do que abre em maio, segundo Novo Caged

CARATINGA — O mercado de trabalho formal em Caratinga apresentou saldo negativo no mês de maio de 2025. Segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), nesta segunda-feira (30/06), o município registrou 991 admissões e 1.093 desligamentos, resultando em um saldo de -102 vagas de emprego com carteira assinada no período.

A retração no mercado formal de Caratinga reflete um movimento preocupante, principalmente em setores tradicionalmente responsáveis por boa parte da ocupação local. Dos cinco grandes grupamentos de atividade econômica avaliados, quatro encerraram o mês com mais demissões do que contratações.

Balanço Setorial

Serviços:

Maior empregador formal da cidade, o setor de serviços registrou 409 admissões e 498 desligamentos, com saldo de -89 vagas em maio. Apesar de liderar o número de contratações, foi também o responsável pelo maior número absoluto de demissões.

Comércio:

O comércio de Caratinga terminou o mês de maio praticamente estável, com 343 admissões e 343 desligamentos, registrando saldo zerado. Ainda assim, o setor não contribuiu para reverter o saldo negativo geral.

Indústria:

A indústria local contratou 127 trabalhadores, mas demitiu 136, encerrando o mês com -9 vagas. O desempenho ficou abaixo do esperado para o período, tradicionalmente mais aquecido.

Construção:

O setor da construção civil admitiu 76 profissionais, mas desligou 102, totalizando um saldo negativo de -26 vagas em maio. O resultado reforça a tendência de desaceleração no segmento.

Agropecuária:

Entre os setores avaliados, apenas a agropecuária apresentou saldo positivo. Foram 36 admissões e 14 desligamentos, com saldo de +22 vagas. A atividade agrícola, puxada pela colheita de café, amenizou parcialmente o resultado geral negativo.

Diferença mensal e perspectivas

A diferença entre admissões e desligamentos no mês de maio foi de -102 postos de trabalho, ampliando a sequência de variações negativas no acumulado recente. Os números reforçam a necessidade de ações de estímulo à economia local, especialmente nos setores de serviços e construção, responsáveis pelas maiores perdas.

Os próximos meses serão decisivos para a recuperação do emprego formal em Caratinga, considerando os efeitos da entressafra e a expectativa de aquecimento no comércio com a aproximação de datas comemorativas e do segundo semestre.