Caratinga fecha janeiro com frota de 43.829 veículos

CARATINGA- O município de Caratinga fechou o mês de janeiro de 2020 com a frota total de 43.829 veículos. As informações são do relatório estatístico do Ministério da Infraestrutura. Em dezembro de 2019, eram 43.686 veículos. Ou seja, mais 143 veículos foram contabilizados.

Caratinga contava com 21.138 automóveis e 12.809 motocicletas no primeiro mês do ano. Também têm importante representatividade na frota local os caminhões (1.492 unidades), caminhonetes (3.599) e motonetas (2081).

Em alguns municípios da região, as motocicletas ultrapassam o número de automóveis, isso pode ser explicado pela facilidade de deslocamento das áreas rurais. É o caso de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Vargem Alegre.

Já em Inhapim e Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara, Santa Rita, Ubaporanga, o número de automóveis ultrapassa o de carros, como é o caso de Caratinga.

MUNICÍPIO AUTOMÓVEL CAMINHÃO BOM JESUS DO GALHO 1970 127 CARATINGA 21138 1492 CORREGO NOVO 355 18 ENTRE FOLHAS 887 77 IMBE DE MINAS 797 59 INHAPIM 5072 495 PIEDADE DE CARATINGA 1724 243 PINGO D’AGUA 503 36 SANTA BARBARA DO LESTE 1849 217 SANTA RITA DE MINAS 1207 136 SAO DOMINGOS DAS DORES 1155 154 SAO SEBASTIAO DO ANTA 1038 83 UBAPORANGA 2186 225 VARGEM ALEGRE 821 90

MUNICÍPIO CAMINHÃO TRATOR CAMINHONETE CAMIONETA BOM JESUS DO GALHO 0 345 56 CARATINGA 124 3599 971 CORREGO NOVO 1 58 6 ENTRE FOLHAS 3 179 32 IMBE DE MINAS 0 197 30 INHAPIM 55 1172 270 PIEDADE DE CARATINGA 7 452 102 PINGO D’AGUA 1 68 8 SANTA BARBARA DO LESTE 5 472 121 SANTA RITA DE MINAS 7 242 75 SAO DOMINGOS DAS DORES 4 274 49 SAO SEBASTIAO DO ANTA 3 297 29 UBAPORANGA 5 546 118 VARGEM ALEGRE 10 182 19

MUNICÍPIO CICLOMOTOR MICRO-ONIBUS BOM JESUS DO GALHO 22 11 CARATINGA 114 132 CORREGO NOVO 10 4 ENTRE FOLHAS 4 3 IMBE DE MINAS 8 10 INHAPIM 40 40 PIEDADE DE CARATINGA 13 10 PINGO D’AGUA 10 5 SANTA BARBARA DO LESTE 10 12 SANTA RITA DE MINAS 7 17 SAO DOMINGOS DAS DORES 2 15 SAO SEBASTIAO DO ANTA 2 9 UBAPORANGA 21 10 VARGEM ALEGRE 13 6

MUNICÍPIO MOTOCICLETA MOTONETA ONIBUS BOM JESUS DO GALHO 2346 60 28 CARATINGA 12809 2081 523 CORREGO NOVO 472 7 10 ENTRE FOLHAS 1265 27 17 IMBE DE MINAS 1234 36 22 INHAPIM 4808 164 89 PIEDADE DE CARATINGA 1528 101 31 PINGO D’AGUA 338 9 13 SANTA BARBARA DO LESTE 1566 40 16 SANTA RITA DE MINAS 859 42 26 SAO DOMINGOS DAS DORES 1465 41 21 SAO SEBASTIAO DO ANTA 1287 49 11 UBAPORANGA 1862 95 43 VARGEM ALEGRE 1062 20 21

MUNICÍPIO REBOQUE SEMI-REBOQUE BOM JESUS DO GALHO 37 0 CARATINGA 427 144 CORREGO NOVO 17 2 ENTRE FOLHAS 15 3 IMBE DE MINAS 15 0 INHAPIM 144 62 PIEDADE DE CARATINGA 48 7 PINGO D’AGUA 18 0 SANTA BARBARA DO LESTE 24 7 SANTA RITA DE MINAS 20 8 SAO DOMINGOS DAS DORES 20 5 SAO SEBASTIAO DO ANTA 14 1 UBAPORANGA 42 6 VARGEM ALEGRE 18 12

MUNICÍPIO SIDE-CAR OUTROS BOM JESUS DO GALHO 0 0 CARATINGA 8 1 CORREGO NOVO 0 0 ENTRE FOLHAS 0 0 IMBE DE MINAS 0 0 INHAPIM 1 3 PIEDADE DE CARATINGA 0 0 PINGO D’AGUA 0 0 SANTA BARBARA DO LESTE 0 0 SANTA RITA DE MINAS 0 0 SAO DOMINGOS DAS DORES 0 0 SAO SEBASTIAO DO ANTA 1 0 UBAPORANGA 1 1 VARGEM ALEGRE 1 0