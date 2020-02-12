Caratinga fecha janeiro com frota de 43.829 veículos

CARATINGA- O município de Caratinga fechou o mês de janeiro de 2020 com a frota total de 43.829 veículos. As informações são do relatório estatístico do Ministério da Infraestrutura. Em dezembro de 2019, eram 43.686 veículos. Ou seja, mais 143 veículos foram contabilizados.
Caratinga contava com 21.138 automóveis e 12.809 motocicletas no primeiro mês do ano. Também têm importante representatividade na frota local os caminhões (1.492 unidades), caminhonetes (3.599) e motonetas (2081).
Em alguns municípios da região, as motocicletas ultrapassam o número de automóveis, isso pode ser explicado pela facilidade de deslocamento das áreas rurais. É o caso de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Vargem Alegre.
Já em Inhapim e Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara, Santa Rita, Ubaporanga, o número de automóveis ultrapassa o de carros, como é o caso de Caratinga.
|MUNICÍPIO
|AUTOMÓVEL
|CAMINHÃO
|BOM JESUS DO GALHO
|1970
|127
|CARATINGA
|21138
|1492
|CORREGO NOVO
|355
|18
|ENTRE FOLHAS
|887
|77
|IMBE DE MINAS
|797
|59
|INHAPIM
|5072
|495
|PIEDADE DE CARATINGA
|1724
|243
|PINGO D’AGUA
|503
|36
|SANTA BARBARA DO LESTE
|1849
|217
|SANTA RITA DE MINAS
|1207
|136
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|1155
|154
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|1038
|83
|UBAPORANGA
|2186
|225
|VARGEM ALEGRE
|821
|90
|MUNICÍPIO
|CAMINHÃO TRATOR
|CAMINHONETE
|CAMIONETA
|BOM JESUS DO GALHO
|0
|345
|56
|CARATINGA
|124
|3599
|971
|CORREGO NOVO
|1
|58
|6
|ENTRE FOLHAS
|3
|179
|32
|IMBE DE MINAS
|0
|197
|30
|INHAPIM
|55
|1172
|270
|PIEDADE DE CARATINGA
|7
|452
|102
|PINGO D’AGUA
|1
|68
|8
|SANTA BARBARA DO LESTE
|5
|472
|121
|SANTA RITA DE MINAS
|7
|242
|75
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|4
|274
|49
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|3
|297
|29
|UBAPORANGA
|5
|546
|118
|VARGEM ALEGRE
|10
|182
|19
|MUNICÍPIO
|CICLOMOTOR
|MICRO-ONIBUS
|BOM JESUS DO GALHO
|22
|11
|CARATINGA
|114
|132
|CORREGO NOVO
|10
|4
|ENTRE FOLHAS
|4
|3
|IMBE DE MINAS
|8
|10
|INHAPIM
|40
|40
|PIEDADE DE CARATINGA
|13
|10
|PINGO D’AGUA
|10
|5
|SANTA BARBARA DO LESTE
|10
|12
|SANTA RITA DE MINAS
|7
|17
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|2
|15
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|2
|9
|UBAPORANGA
|21
|10
|VARGEM ALEGRE
|13
|6
|MUNICÍPIO
|MOTOCICLETA
|MOTONETA
|ONIBUS
|BOM JESUS DO GALHO
|2346
|60
|28
|CARATINGA
|12809
|2081
|523
|CORREGO NOVO
|472
|7
|10
|ENTRE FOLHAS
|1265
|27
|17
|IMBE DE MINAS
|1234
|36
|22
|INHAPIM
|4808
|164
|89
|PIEDADE DE CARATINGA
|1528
|101
|31
|PINGO D’AGUA
|338
|9
|13
|SANTA BARBARA DO LESTE
|1566
|40
|16
|SANTA RITA DE MINAS
|859
|42
|26
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|1465
|41
|21
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|1287
|49
|11
|UBAPORANGA
|1862
|95
|43
|VARGEM ALEGRE
|1062
|20
|21
|MUNICÍPIO
|REBOQUE
|SEMI-REBOQUE
|BOM JESUS DO GALHO
|37
|0
|CARATINGA
|427
|144
|CORREGO NOVO
|17
|2
|ENTRE FOLHAS
|15
|3
|IMBE DE MINAS
|15
|0
|INHAPIM
|144
|62
|PIEDADE DE CARATINGA
|48
|7
|PINGO D’AGUA
|18
|0
|SANTA BARBARA DO LESTE
|24
|7
|SANTA RITA DE MINAS
|20
|8
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|20
|5
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|14
|1
|UBAPORANGA
|42
|6
|VARGEM ALEGRE
|18
|12
|MUNICÍPIO
|SIDE-CAR
|OUTROS
|BOM JESUS DO GALHO
|0
|0
|CARATINGA
|8
|1
|CORREGO NOVO
|0
|0
|ENTRE FOLHAS
|0
|0
|IMBE DE MINAS
|0
|0
|INHAPIM
|1
|3
|PIEDADE DE CARATINGA
|0
|0
|PINGO D’AGUA
|0
|0
|SANTA BARBARA DO LESTE
|0
|0
|SANTA RITA DE MINAS
|0
|0
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|0
|0
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|1
|0
|UBAPORANGA
|1
|1
|VARGEM ALEGRE
|1
|0
|MUNICÍPIO
|TRATOR RODAS
|TRICICLO
|UTILITÁRIO
|BOM JESUS DO GALHO
|0
|1
|6
|CARATINGA
|4
|34
|228
|CORREGO NOVO
|0
|0
|0
|ENTRE FOLHAS
|1
|0
|1
|IMBE DE MINAS
|0
|0
|0
|INHAPIM
|0
|2
|30
|PIEDADE DE CARATINGA
|0
|1
|5
|PINGO D’AGUA
|0
|0
|1
|SANTA BARBARA DO LESTE
|0
|1
|7
|SANTA RITA DE MINAS
|1
|0
|4
|SAO DOMINGOS DAS DORES
|0
|5
|6
|SAO SEBASTIAO DO ANTA
|1
|3
|2
|UBAPORANGA
|1
|2
|9
|VARGEM ALEGRE
|0
|0
|10