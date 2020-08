Caratinga fecha 74 vagas de trabalho no primeiro semestre de 2020

CARATINGA- A economia de Caratinga fechou 74 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

No semestre foram registrados 3.699 desligamentos e 3.625 admissões, o que resultou no saldo negativo de empregos com carteira assinada.

Considerando exclusivamente o mês de junho, foram fechadas 26 vagas de emprego formal. Em maio foram 13. Em abril, pior mês do ano até o momento, foram fechadas 295 vagas. Somente em janeiro e fevereiro foram registrados saldo positivo de empregos, ou seja, antes da pandemia.

Por setor

O setor de Comércio foi o que mais fechou vagas no primeiro semestre de 2020: 117 no total. Logo depois vem o setor de Construção, com 18 vagas a menos. A Indústria teve 16 vagas fechadas.

Os setores de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; bem como de Serviços foram os que registraram abertura de novos empregos formais.

Considerando apenas junho, os setores de Comércio e Serviço fecharam o mesmo número de vagas: 21 cada. A Agropecuária abriu 7 vagas e a Construção registrou saldo positivo de 11 postos de trabalho.

Perfil

As admissões e demissões registradas de janeiro a junho em Caratinga, ocorreram, principalmente, entre os mais jovens, com idade entre 18 a 24 anos e que possuem Ensino Médio Completo. Foram admitidas 1.412 pessoas com essa faixa etária e demitidas 1.215. Por isso, ao final, o saldo de empregos para este público foi positivo, sendo de 197.

Em relação ao total de admissões são 1.938 homens e 1.687 mulheres. Dentre os mais registrados, 1.235 trabalhadores de serviços administrativos; 784 trabalhadores de serviços/vendedores do comércio em lojas e mercados e 783 que atuam na produção de bens e serviços industriais.

Se tratando de desligamentos no primeiro semestre de 2020, perderam seus empregos 2.028 homens e 1.671 mulheres. Principalmente, 1.153 trabalhadores serviços administrativos e 1.083 trabalhadores de serviços/vendedores do comércio em lojas e mercados.

O melhor saldo positivo geral de empregos foi para profissionais das Ciências e das Artes. Já o setor de trabalhadores dos Serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados amargou o saldo negativo de 299 postos de trabalho.