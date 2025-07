Caratinga faz sua melhor participação em Etapas Regionais no JEMG

DA REDAÇÃO- Governador Valadares foi sede da Etapa Regional do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais entre os dias 23 a 28 de junho. A delegação de Caratinga contou com 135 estudantes/atletas que competiram nas modalidades de atletismo, basquete 3×3, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e xadrez representando 14 escolas da sede e distritos de Caratinga.

Se em 2024, ao receber a Etapa Regional, Caratinga havia feito sua melhor participação nesta fase, este ano a campanha foi superada com um grande número de medalhas conquistadas: cinco ouros, duas pratas e dois bronzes, totalizando nove medalhas.

O atletismo foi a modalidade com o maior número de conquistas, sendo duas medalhas de ouro para a atleta Bianca Medina nas provas de 80 e 150 metros e duas medalhas de ouro com o atleta Yago Rosa de Souza nas provas de 80 e 150 metros, estudantes da Escola Estadual Venceslau José da Silva; duas medalhas para a Escola Líber, sendo ouro para a atleta Gabriela Angelo Melo na prova de 200 metros, bronze para o atleta Icaro da Silva Maia e bronze na prova de arremesso de peso para a atleta Lara Pascoaline Breder da Escola Professor Jairo Grossi. O xadrez conquistou a medalha de prata com o atleta Vitor Gabriel Alves de Assis Simões da EE Feliciano Miguel Abdalla e o vôlei de praia da EE Princesa Isabel conquistou a prata com os atletas Jadir e Giancarlo.

As conquistas no atletismo refletem o investimento feito pelas escolas na modalidade juntamente com o apoio da Superintendência de Esporte de Caratinga que disponibilizou treinamentos para os atletas da delegação e principalmente fruto da competição de atletismo nos Jogos Estudantis de Caratinga que serve como seletiva para o JEMG, onde é possível garimpar os melhores atletas na modalidade.

Agora os atletas Bianca, Yago e Gabriela do atletismo, Vitor do xadrez e a dupla de vôlei de praia seguem para a etapa estadual juntamente com os atletas das modalidades de badminton, ciclismo, natação, tênis de mesa e wrestling que iniciam sua trajetória nesta etapa.

O superintendente de Cultura e Esporte – Dayvid Tionas ressalta a importância das conquistas. “Caratinga brilhou em Governador Valadares graças ao empenho de cada um dos estudantes/atletas que participaram desta etapa, ao suporte dos professores e escolas que incentivaram seus alunos, apoio da Superintendência de Ensino através das analistas educacionais Daniela e Wayne e da Prefeitura de Caratinga através da equipe da Superintendência de Esportes que garantiu o transporte para toda a delegação”.

Dayvid também destacou o apoio aos atletas e expectativas. “Esse ano ficamos muito felizes em poder ofertar a todos os atletas uma camisa da delegação do município e aos campeões das etapas microrregionais como presente um agasalho, como incentivo aos estudantes/atletas para que continuem se dedicando ao esporte e buscando seus objetivos. Agora seguimos para as etapas estaduais que acontecem nos meses de julho e agosto nos municípios de Araguari, Uberaba e Pará de Minas, e torcendo para classificar o maior número de atletas para a Etapa Nacional”.