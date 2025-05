Caratinga faz campanha inédita na Etapa Microrregional do JEMG

DA REDAÇÃO- Ipanema foi sede das etapas microrregionais do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais, que aconteceram nos dias 28 de abril a 2 de maio (módulo 1 – atletas de 12 a 14 anos) e entre os dias 12 a 17 de maio (módulo 2 – atletas de 15 a 17 anos e xadrez). E a delegação do município de Caratinga que participou com um total de 147 estudantes/atletas fez bonito em ambas as etapas e conquistou uma marca importante e inédita – foi campeão em todas as modalidades disputadas, confirmando presença na Etapa Regional que acontece de 23 a 29 de junho em Governador Valadares.

Após ser campeão no futsal e voleibol masculino no módulo 1, foi a vez das equipes do módulo 2 de basquete masculino da Escola Estadual Princesa Isabel, handebol feminino e masculino da Escola Estadual Engenheiro Caldas, voleibol feminino da Escola Professor Jairo Grossi e voleibol masculino da Escola Estadual Princesa Isabel garantirem o título e a medalha de ouro em Ipanema, além do futsal masculino da Escola Professor Jairo Grossi que conquistou a prata. Já Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla que fez bonito no xadrez conquistando 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze.

Foi uma das melhores participações do município de Caratinga na etapa microrregional e a primeira vez que todas as modalidades em disputa nesta etapa conquistam a vaga para a próxima etapa. Em Governador Valadares além das equipes e atletas campeões, comporão a delegação do Caratinga os atletas e Escolas das modalidades de Atletismo, Basquete 3×3 e Vôlei de Praia que iniciam as disputas da Etapa Regional.

Dayvid Tionas, superintendente de Esportes de Caratinga ressalta a importância do evento e da participação do município: “O JEMG é o maior evento esportivo educacional do Brasil e estamos imensamente felizes com o desempenho da delegação de Caratinga na fase microrregional. Foram 10 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze conquistadas, mas acima disso está a satisfação de nossas crianças e adolescentes que puderam representar nosso município e suas escolas e vivenciar semanas de muita alegria, determinação e práticas esportivas o que é fundamental para o desenvolvimento pleno e saudável através do esporte. Parabéns a todas as Escolas, comissões técnicas e principalmente aos estudantes/atletas, agora o foco é na etapa regional”.

A Prefeitura de Caratinga foi responsável pelo transporte das equipes durante a Etapa, além de oferecer suporte presencialmente a todos os nossos estudantes/atletas no decorrer do evento.

Etapas Microrregionais

10 Medalhas de Ouro

Basquete Masculino- Módulo 2

Futsal Masculino- Módulo 1

Handebol Feminino- Módulo 2

Handebol Masculino- Módulo 2

Voleibol Masculino- Módulo 1

Voleibol Feminino- Módulo 1

Voleibol Masculino- Módulo 2

Xadrez Feminino- Módulo 1

Xadrez Masculino- Módulo 1

Xadrez Masculino- Módulo 2

3 Medalhas de Prata

Futsal Feminino- Módulo 1

Futsal Masculino- Módulo 2

Xadrez Masculino- Módulo 1

1 Medalha de Bronze

Xadrez Masculino- Módulo 2