Caratinga estuda dispensar uso de máscaras em locais públicos

CARATINGA- Com 62.961 adultos vacinados com a primeira dose da vacina que imuniza contra a covid-19, dos quais 94,1% já receberam a segunda, o município de Caratinga estuda dispensar o uso de máscara em locais abertos da cidade.

Segundo apurado pelo DIÁRIO, o executivo deve seguir a tendência do próprio Estado, que já informou em coletiva de imprensa na última sexta-feira (4), que pretende retirar a obrigatoriedade deste item, que é utilizado desde o início da pandemia, se tratando de lugares ao ar livre. Assim, os prefeitos terão autonomia para decidir se pretendem continuar com o uso obrigatório ou não.

Em entrevista, o governador Romeu Zema disse de que forma isso deve ocorrer no estado. “O estado é grande, nós ainda temos situações distintas dentro do estado, mas se continuar a melhorar é bem provável que esse tipo de medida venha acontecer nas próximas semanas. Nós ainda temos regiões em que a taxa de incidência é alta, então nós temos que considerar o todo. Mas, cada prefeito tem autonomia para fazer aquilo que julga mais adequado caso a sua cidade esteja numa situação mais segura”.

Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, afirmou que esta questão deve ser definida nos próximos dias. “A gente tem algumas regiões, como Triângulo, Sul, a Região Central com tendência de queda maior, mas outras demoraram a cair, Nordeste, Norte, Leste, então por isso nossa decisão é uma decisão mais ampla. Mas a expectativa nossa é de que na semana que vem a gente tome essa decisão, não acredito que passe do meio do mês que a gente já desobrigue o uso de máscara em locais abertos. Desde novembro, veio a Ômicron, estamos esperando o vírus circular menos, fica mais seguro a gente tomar essa decisão”.

A informação não foi confirmada oficialmente pela Prefeitura de Caratinga, mas, de acordo com fontes do DIÁRIO, as avaliações do cenário epidemiológico do município já estão sendo realizadas para que haja uma decisão. Mas, a intenção é de fato retirar o uso obrigatório, considerando o avanço da vacinação e a queda da positividade.