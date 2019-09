Caratinga esteve entre os mais populosos do País de 1907 a 1931

Melhor posição do município foi como a nona maior cidade, posto que ocupou no período de 1916 a 1925

DA REDAÇÃO- Quando o primeiro recenseamento geral foi a campo, em 1872, o Brasil era um império com menos de 10 milhões de habitantes, e a capital do país ainda era o Rio de Janeiro. Nessa época, São Paulo estava longe de ser a maior cidade do país e os municípios de Minas Gerais e Bahia eram os mais populosos.

De lá para cá, o país se tornou uma república, Brasília foi criada e a população chegou a 210 milhões de pessoas em 2019. São Paulo assumiu o posto de maior município e, das 20 cidades mais populosas do país, apenas quatro não são capitais.

Essas mudanças aconteceram ao longo de quase 150 anos, e podem ser visualizadas no gráfico feito com dados de 12 Censos Demográficos, oito deles organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e das Estimativas de População.

“A ideia era estudar quais seriam os principais municípios em momentos diferentes. Foi um período de rápida transformação de perfil, de agrário para urbano, de uma população distribuída em pequenas vilas, para concentrada em grandes cidades”, explica o demógrafo do IBGE, Márcio Minamiguchi.

Ele acrescenta que os maiores municípios estavam no interior dos estados e detinham grande área territorial e população predominantemente rural, com um pequeno centro urbano onde estava localizada a sede municipal.

No caso de Minas Gerais, a atividade mineradora foi um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento da rede urbana do estado e para a articulação de grande parte do território brasileiro. “A gente observa no gráfico a resiliência das cidades de mineração, que permanecem como grandes municípios até início do século XX”, avalia a geógrafa do IBGE, Maria Mônica O’Neill.

Até a década de 1930, Minas Gerais tinha o maior número de municípios entre os 20 maiores, até ser ultrapassado pelo estado de São Paulo. Belo Horizonte, fundada em 1897, começa a ganhar destaque em 1920, chegando a ser a terceira maior cidade na década de 1960.

CARATINGA

Caratinga figurou entre as 20 cidades mais populosas do País entre 1907 e 1931, ou seja, por 24 anos. No ano de 1907, a cidade era a 19ª maior, ultrapassando Ribeirão Preto/SP. Faziam parte da lista em ordem da 1ª para 20ª colocação: Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Salvador/BA, Recife/PE, Belém/PA, Campos dos Goytacazes/RJ, Porto Alegre/RS, Juiz de Fora/MG, Santo Amaro/BA, Campinas/SP, Barbacena/MG, Serro/MG, Minas Novas/MG, Manaus/AM, Santos/ SP, Feira de Santana/BA, Nazaré da Mata/PE, Teófilo Otoni/MG, Caratinga/MG e Ribeirão Preto/SP.

Sua melhor posição foi como a nona cidade mais populosa, posto que ocupou no período de 1916 a 1925. Em 1926 foi ultrapassada por Campinas/SP, caindo para a 11ª posição.

No último ano no top 20 das cidades mais populosas, em 1931, Caratinga ocupou a 18ª posição.