Caratinga espera grande público para encontro diocesano dos grupos de reflexão

CARATINGA- Caratinga aguarda grande público para o Encontro Diocesano dos Grupos de Reflexão, que acontecerá no domingo, dia 3 de setembro.

Padre Patrício Filho, coordenador diocesano da Pastorais, destaca que a intenção é reanimar os participantes dos grupos de reflexão, após o período mais crítico da Covid-19, em que as restrições acabaram afetando os encontros. “Estamos preparando nosso encontro com muita alegria, uma expectativa muito grande. Estamos esperando caravanas de todas as nossas paróquias para reavivarmos os nossos grupos de reflexão. Sabemos que durante a pandemia, tivemos muitos desafios e os desafios também chegaram até a igreja, aos grupos de reflexão e agora queremos trazer os grupos de reflexão para que eles possam continuar esse trabalho importante de evangelização na diocese de Caratinga. É um trabalho de comunidade em comunidade, família visitando família”.

O tema “Vestir-se da nova humanidade” está em sintonia com setembro, considerado o mês da Bíblia pela Igreja. “A bíblia é o instrumento dos grupos de reflexão, a palavra de Deus. É um encontro para animar, não terá caráter formativo. Avivar, para que eles possam animar o povo da comunidade também”.

A concentração ocorrerá a partir das 14h, na Praça Cesário Alvim, em frente à Catedral de São João Batista. Giuliane Quintino, que está atuando na organização do evento, explica que os participantes podem ir com faixas, cartazes ou banner e a camisa de seu grupo, pastoral ou movimento. “Vamos estar aqui às 14h na Catedral, onde um lanche vai ser servido, pois, muitas paróquias estão distantes. Depois, vamos concentrar todos com um mini trio elétrico, onde vãos fazer as músicas de animação para acolher o povo. Teremos uma acolhida com o João Rezende, nosso coordenador do Movimento Boa Nova e depois vamos sair em caminhada até o Santuário. Estamos pedindo para cada participante trazer a sua bíblia para fazermos os momentos de reflexão”.

Ainda serão realizadas duas paradas, a ambiental, na ponte sobre o Rio Caratinga e uma sobre justiça social, em frente ao Fórum. Em seguida, os fiéis seguirão para o Santuário de Adoração, no Bairro Santa Zita, onde acontecerá a missa, a partilha e a presença da juventude, animando os grupos de reflexão.

Caravanas de todas as paróquias da diocese são aguardadas, com enfatiza Giuliane. “Temos 58 paróquias atualmente e estamos esperando um ônibus de cada paróquia com em média 45 a 50 pessoas. Já confirmaram conosco muitas paróquias, estamos aguardando umas duas mil pessoas conosco. Detalhe que cada um vai receber de lembrancinha a canequinha, para que não haja descartáveis, já que uma das bandeiras dos nossos grupos de reflexão é que não haja descartáveis”.