Sobre a notícia da Folha de São Paulo de aplicação de vacinas fora do prazo de validade, o Município de Caratinga esclarece que identificou o erro no sistema do Ministério da Saúde. O sistema inverteu os números de Vacinas que foram aplicadas no dia 04/03, tendo sido lançada a data 03/04.

“O lote 4120Z005 foi recebido 01 de fevereiro, e o lote 4120Z001 recebido 03 de março, sendo que todas as doses foram aplicadas dentro dos prazos de validade”, destaca a prefeitura.