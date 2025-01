Professor Walber Gonçalves resgata história e memória da cidade em nova coluna do DIÁRIO

CARATINGA- Depois de um período ausente das páginas do Diário de Caratinga, o professor Walber Gonçalves está de volta, estreando a coluna “Caratinga em gotas”, que semanalmente, nas edições de domingo, contará um pouco da história e geografia de Caratinga.

“Acredito que nossa memória, nossa história, são as raízes de um povo e são elas que permitem o seu crescimento e o desenvolvimento. Raízes sólidas permitem árvores robustas e por consequência a abundância de frutos. Já árvores sem raízes sucumbem com mais facilidade”, destaca Walber.

Para Walber, esse resgate histórico é fundamental. “Sinto que estamos vivendo um momento de decadência, em vários setores da sociedade, estamos sucumbindo. Um dos motivos é o desprezo pela cultura, pela história, pela memória, portanto, estamos desprezando nossas raízes. Caratinga em gotas é um jeito simples que encontrei para contribuir e estimular a busca pelo conhecimento sobre nossas origens, sobre nosso passado e refletir como ele interfere no nosso cotidiano”.

Professor Walber finaliza com um recado para os leitores do Diário de Caratinga. “Enfim, deixo meu convite aos leitores do DC para acompanharem a cada domingo a coluna Caratinga em gotas. E nas redes sociais deixarem seus comentários sobre os textos”.